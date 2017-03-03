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Суперлига. Химик вновь сразится с Днепром, Будивельник едет в Харьков

В пятницу в баскетбольной Суперлиге будет сыграно пять матчей

  • 03.03.2017 10:55
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fbu.ua
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«Волыньбаскет» — МБК «Николаев», 17:00
 
Николаевская команда в минувшем туре потерпела довольно неожиданное поражение от главного аутсайдера сезона харьковского «Политехника», при чем на своем паркете. Подопечные Кирлана поставили себя в еще более неудобное положение в борьбе за шестое место в турнирной таблице. Теперь же муниципалам предстоит сразиться с еще одним представителем нижней части «турнирки» - командой из Луцка. «Волыньбаскет» дома играет очень неуступчиво и вполне может рассчитывать на успех в матче с Николаевом, который, как известно, частенько проваливает выездные поединки даже с более слабыми оппонентами.
 
«Политехник» — «Будивельник», 18:00
 
Киевляне после поражения в финале Кубка Украины должны доказать своим болельщикам да и всей баскетбольной общественности свой класс. Как нельзя кстати для психологического подъема будет матч с аутсайдером. Несмотря на преимущество домашней площадки для харьковчан, с большой долей вероятности интриги здесь не будет совершенно. Столичные баскетболисты, раздосадованные проигрышем «Днепру», должны просто сметать соперника не его же площадке. 
 
«Химик» — «Днепр», 18:00
 
Эдакий реванш полуфинального матча кубка Украины имеет возможность взять южненский «Химик», принимая дома триумфатора турнира - «Днепр». Действующих чемпионов, пожалуй, многие ожидали увидеть в противостоянии с «Будивельником» в кубковом финале, однако днепряне продемонстрировали характер дважды, в результате чего и добрались до золотых медалей. Существует вероятность встречи этих команд уже в полуфинальной серии плей-офф, посему можно рассматривать встречу в Южном, как генеральную репетицию. Матч очень интересный и по праву может считаться центральным поединком тура. Небольшой перевес все же на стороне «Химика», учитывая мотивированность команды после поражения, а также преимущество домашнего паркета.
 
«Кремень» — «Черкасские Мавпы», 19:00
 
Битва двух самых непредсказуемых команд, способных преподнести сюрпризы как в матчах с аутсайдерами, так и в матчах с лидерами. Хозяева площадки гарантировали себе место в восьмерке лучших и существенно повлиять на изменение турнирного положения для себя не могут, так что кременчужане могут просто играть в свое удовольствие. Чего нельзя сказать о «Мавпах». Команда из Черкасс упорно продолжает борьбу за более выгодную сетку в плей-офф, так что каждое очко для сегодняшних гостей просто на вес золота. Учитывая все это, небольшой перевес все же на стороне «Черкасских Мавп».
 
«БИПА» — «Запорожье-ZOG», 19:00
 
Команды ведут отчаянную борьбу за более комфортные билеты уходящего в плей-офф поезда, так что здесь борьба будет просто на каждом сантиметре площадки. Каждый из оппонентов имеет в планах оторваться от преследователей накануне старта плей-офф. БИПА попытается сохранить четвертую строчку и не пропустить вперед «Мавп», а «Запорожье» увеличить преимущество над «Николаевом». Одесская команда после внушительного спурта во втором круге чемпионата существенно снизила темп, в то время как запорожцы могут изменить собственный игровой стиль с приходом в команду Валерия Плеханова. Матч очень интересный и непредсказуемый, победителя выявит лишь бескомпромиссная борьба.
 

Источник — Sport.ua

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