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НБА. Чикаго одолел Голден Стейт, Портленд сильнее Оклахомы

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата

  • 03.03.2017 12:05
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nba.com
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«Финикс» – «Шарлотт» – 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12)
«Финикс»: Крисс (17), Уоррен (16 + 8 подборов + 2 блок-шота), А. Уильямс (16 + 12 подборов)
«Шарлотт»: Уокер (26 + 8 передач), М. Уильямс (19), Камински (16)

Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке и за 16 минут набрал 5 очков (2/3 двухочковых, 1/1 штрафных), совершил 5 подборов и отдал 1 передачу.

«Портленд» – «Оклахома-Сити» – 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24)
«Портленд»: Лиллард (33 + 5 передач), Нуркич (18 + 12 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), С. МакКоллум (18 + 6 подборов + 4 передачи)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (45 + 8 подборов + 4 передачи), Кантер (18 + 10 подборов), Гибсон (15 + 6 подборов + 2 блок-шота)

«Чикаго» – «Голден Стейт» – 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14)
«Чикаго»: Д. Батлер (22 + 5 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Портис (17 + 13 подборов), Уэйд (12 + 5 подборов)
«Голден Стейт»: Стивен Карри (23 + 6 подборов + 5 передач + 5 перехватов), К. Томпсон (13), Др. Грин (12 + 8 подборов + 7 передач + 2 блок-шота)

 

Источник — Sport.ua

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