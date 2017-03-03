НБА. Чикаго одолел Голден Стейт, Портленд сильнее Оклахомы

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Хачериди получает в Динамо 80 тысяч долларов в месяц 13:02 — fiscik10 да неплохое рабство за 80 штук уе в мес

Сергей ПАЛКИН: «Донбасс Арена не засияет, пока Шахтер не вернется» 13:02 — Vitalik Shevchenko Ну а фанати Шахти просто приклад для наслідування Заходиш на гілку після гри Динамо а там уж...