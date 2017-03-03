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Поступили в продажу билеты на Матч звезд-2017

Стоимость билетов 100 и 200 гривен

  • 03.03.2017 19:12
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Надійшли в продаж квитки на Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2017 року. Їх вартість 100 та 200 грн.

Нагадаємо, баскетбольне шоу відбудеться вперше за останні п’ять років. Цього разу Матч зірок відбудеться 12 березня в Дніпрі, у ПС «Шинник».

Придбати квитки на Матч зірок-2017 можна за цим посиланням.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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