Поступили в продажу билеты на Матч звезд-2017

Надійшли в продаж квитки на Матч зірок Суперліги Парі-Матч 2017 року. Їх вартість 100 та 200 грн.

Нагадаємо, баскетбольне шоу відбудеться вперше за останні п’ять років. Цього разу Матч зірок відбудеться 12 березня в Дніпрі, у ПС «Шинник».

Придбати квитки на Матч зірок-2017 можна за цим посиланням.