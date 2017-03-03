Карри вышел на 11-е место в истории НБА по числу точных трехочковых

Разыгрывающий «Голден Стейт» Стефен Карри, реализовав 2 трехочковых в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго», довел их общее количество за карьеру до 1 828 (3.3 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Коби Брайанта и вышел на 11-е место в истории лиги по этому показателю.

Теперь ближайшим к 28-летнему Карри в списке является Чонси Биллапс с 1 830 дальними попаданиями, а из действующих баскетболистов его опережают Джо Джонсон (1 903), Винс Картер (2 013), Джамал Кроуфорд (2 014), Кайл Корвер (2 018), Пол Пирс (2 138) и Джейсон Терри (2 217).