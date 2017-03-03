Суперлига. Будивельник обыграл Политехник, Химик уступил Днепру

Сегодня состоялось 5 матчей в баскетбольной Суперлиге.
«Волыньбаскет» – МБК «Николаев» – 75:105 (19:23, 20:23, 16:28, 20:31)
«Волыньбаскет»: Тимощук (17 + 4 подбора + 4 потери), Федчук (7 + 6 передач), Полюляк (14 + 8 подборов + 6 передач), Герасимчук (3), Моторчук (4 + 5 подборов + 2 блок-шота) — старт; Глушко (2), Коцько, Шкондя (8), Дейна (20), Бедлинский.
«Николаев»: Тонченко (22 + 12 передач), Иванов (15 + 6 подборов), Мусиенко (7 + 6 подборов), Онуфриев (23 + 6 подборов + 4 перехвата), Чемякин (19) — старт; Галенко (2), Швец (13), П.Лебединцев (4), Бобров
«Политехник» – «Будивельник» – 71:91 (14:23, 16:19, 24:23, 17:26)
«Политехник»: Сайниев (2 + 7 передачи – 4 потери), Козлов (7), Арабаджи (13), Рочняк (21 + 8 подборов), Столикер (8 + 8 подборов) – старт; Колотилов (2), С. Кузнецов (11), Павленко, Бест (7), Быканов
«Будивельник»: Филдс (23 + 8 подборов + 6 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота), Луценко, Крутоус (10), Стефенс (14 + 5 подборов), Завадский (4) – старт; Отверченко (9 + 7 подборов), Горбенко (8), М. Анисимов (11), Приймак (2), Зотов (3), Винтоняк (3), Дроздов (4)
«Химик» – «Днепр» – 72:78 (22:24, 14:19, 23:18, 13:17)
«Химик»: Смит (17 + 5 передач), Рябчук (17), Беликов (2), Антипов (3 + 6 подборов), Лав (13 + 9 подборов) — старт; Конев (2), Бехерано, Прокопенко (8), Петров (8 + 9 подборов), Сидоров (2).
«Днепр»: Мишула (20 + 6 подборов + 4 передачи), Закурдаев (5 + 7 подборов), Глебов (12 + 5 передач), Тимофеенко (16 + 6 подборов), Загреба (15 + 7 подборов) — старт; Вильховецкий, Шундель (4), Шевченко (3 + 6 подборов), Ревзин (3), Месяц, Мироненко.
«Кремень» – «Черкасские Мавпы» – 77:83 (22:21, 15:19. 18:24, 22:19)
«Кремень»: Кожемякин (9), Кадыгроб (9), Байда (22 – 4 потери), Скрипец (12 + 8 подборов + 4 передачи), Хамзаев (6) – старт; Ясиненко (7 + 6 подборов – 4 потери), Луговцов (7), Нещерет, Чигринов (5)
«Черкасские Мавпы»: Бояркин (6 + 5 подборов + 7 передач), Кольченко (7), Кальниченко (14 + 5 подборов), Чумаков (9 + 6 подборов – 4 потери), Скапинцев (3) – старт; Ившин (4 + 5 подборов), Мирошниченко (2), Кобец (9), С. Дэвис (7), Тихонов (22 + 12 подборов – 4 потери)
«БИПА» – БК «Запорожье-ZOG» – 75:81 2ОТ (17:18, 15:15, 19:12, 10:16, 5:5, 9:15)
«БИПА»: Артамонов (17 + 4 передачи), Фандерберк (8 + 10 подборов), Антонец (3), Волчанов (8 + 12 подборов), Челован (12 + 9 подборов + 4 потери) — старт; Слипенчук (3 + 5 подборов), Жуковский (6), Попов (9 + 7 передач), Кушниров (9 + 5 подборов).
БК «Запорожье-ZOG»: Кондраков (16), Рыбалко (5), Овдеенко (5 + 5 подборов), Липовцев (12 + 4 подбора), Буц (6) — старт; Теряник (8), Мальчевский (16 + 5 подборов), Носков (13 + 11 подборов), Лукьянов.
Источник — Sport.ua
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