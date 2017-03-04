НБА. 48 очков Уэстбрука не помогли Оклахоме обыграть Финикс

«Финикс» – «Оклахома-Сити» – 118:111 (23:28, 35:27, 29:24, 31:32)

«Финикс»: Бледсо (18 + 5 передач), Д. Букер (17 + 7 подборов), Уоррен (15 + 7 подборов)

«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (48 + 17 подборов + 9 передач), Абринес (13), Кантер (11 + 5 подборов)



Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 13 минут набрал 6 очков (2/4 двухочковых, 2/2 штрафных), совершил 2 подбора (1 в нападении) и отдал 1 передачу при 4 фолах.



«Атланта» – «Кливленд» – 130:135 (33:39, 27:38, 28:29, 42:29)

«Атланта»: Хардуэй (36), Миллсэп (27 + 9 подборов), Шредер (17 + 7 передач)

«Кливленд»: Ирвинг (43 + 9 передач), Джеймс (38 + 13 подборов + 8 передач), Фрай (11)



«Нью-Орлеан» – «Сан-Антонио» – 98:101 ОТ (30:27, 18:22, 18:18, 23:22, 9:12)

«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (29 + 9 подборов), Дрю Холидэй (26 + 7 подборов + 5 передач), Казинс (19 + 23 подборов)

«Сан-Антонио»: К. Леонард (31 + 7 подборов + 6 передач), Олдридж (21 + 15 подборов), Миллс (15)



«Вашингтон» – «Торонто» – 106:114 (27:35, 26:27, 25:17, 28:35)

«Вашингтон»: Уолл (30 + 8 подборов + 7 передач), Бил (27 + 7 подборов), Портер (18 + 8 подборов)

«Торонто»: ДеРозан (32 + 13 подборов + 5 передач), Н. Пауэлл (21 + 6 подборов), К. Джозеф (15 + 5 подборов)



«Даллас» – «Мемфис» – 104:100 (20:22, 31:28, 28:22, 25:28)

«Даллас»: Сет Карри (24 + 5 подборов), Х. Барнс (18), Феррелл (17 + 5 передач)

«Мемфис»: Конли (30), З. Рэндольф (24 + 10 подборов), М. Газоль (13 + 6 подборов)



«Лейкерс» – «Бостон» – 95:115 (26:35, 19:35, 33:23, 17:22)

«Лейкерс»: Кларксон (20), Расселл (17), Дж. Рэндл (13 + 7 подборов)

«Бостон»: А. Томас (18 + 8 передач), Хорфорд (17), Джейлен Браун (16 + 8 подборов)



«Милуоки» – «Клипперс» – 112:101 (34:19, 32:28, 19:29, 27:25)

«Милуоки»: Я. Адетокунбо (24 + 5 подборов + 8 передач), Монро (24 + 5 подборов + 5 передач), Миддлтон (19 + 9 передач)

«Клипперс»: Гриффин (21 + 9 подборов + 8 передач), Пол (21 + 5 передач), Джордан (14 + 10 подборов)



«Орландо» – «Майами» – 110:99 (33:25, 27:28, 25:20, 25:26)

«Орландо»: Вучевич (25 + 9 подборов), А. Гордон (21 + 10 подборов), Э. Пэйтон (12 + 10 подборов + 8 передач)

«Майами»: Джеймс Джонсон (19 + 6 передач), Уайтсайд (15 + 18 подборов), Г. Драгич (15 + 5 подборов + 5 передач)



«Филадельфия» – «Нью-Йорк» – 105:102 (29:35, 34:18, 16:28, 26:21)

«Филадельфия»: Шарич (21 + 10 подборов), Джастин Андерсон (19 + 5 подборов), Ковингтон (16)

«Нью-Йорк»: Л. Томас (21 + 7 подборов), Роуз (20 + 5 передач), Порзингис (18 + 7 подборов)



«Юта» – «Бруклин» – 112:97 (38:26, 22:25, 28:19, 24:27)

«Юта»: Д. Хилл (34 + 7 передач), Фэйворс (19 + 12 подборов), Хэйуорд (12 + 6 передач)

«Бруклин»: Эйси (18), Б. Лопес (17 + 5 подборов), Килпатрик (10)