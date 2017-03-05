Суперлига. Днепр продолжит тур по югу, Кремень примет Будивельник

«Химик» — БК «Запорожье-ZOG», 14:00

Для команды из Южного, действующего чемпиона Украины, началась какая-то черная полоса. Четыре противостояния кряду заканчиваются для «Химика» поражением. При чем дважды «бело-зеленые» были сокрушены «Днепром». Второй домашний матч против «Запорожья» должен стать ключевым для хозяев паркета. «Химик» должен показывать характер, если претендует на высокие позиции по итогам сезона. Визитеры же находятся на психологическом подъеме после трудовой победы в Одессе. Положительные сдвиги в игре запорожцев многие связывают с появлением в команде Валерия Плеханова.

«Политехник» — «Черкасские Мавпы», 14:00

Харьковские баскетболисты в текущем сезоне уже побеждали черкащан, однако было это в далеком первом круге. «Мавпы» с тех пор существенно изменились, как в ростере, так и в игровом стиле в целом. Фаворитом, безусловно, выглядит гостевая команда, но «Политехник», ведомый Арабаджи и Ко, может преподнести сюрприз, учитывая, что играет на домашнем паркете. Команде из Харькова, занимающей последнюю строчку турнирной таблицы, остается бороться за собственный престиж, а биться с соперником, который может себе позволить играть в свое удовольствие - всегда непросто.

«БИПА» — «Днепр», 14:00

Одесская команда в минувшем туре довольно неожиданно перед собственными болельщиками проиграла «Запорожью». БИПА уже успела приучить собственных болельщиков к ярким победам, которые одна за одной одесситы штамповали во втором круге. Сейчас же команда не отличается особой стабильностью и воскресный матч с «Днепром» должен стать настоящим испытанием для одесского коллектива. В текущем сезоне БИПА добывала победу над днепрянами дома, однако, учитывая нынешнюю форму коллектива Журавлева, фаворитами выглядят именно гости. Две победы над «Химиком», триумф в финале Кубка в противостоянии с «Будивельником» - говорят сами за себя. «Днепр» должен продлевать свою победную серию накануне плей-офф.

«Кремень» — «Будивельник», 15:00

После кубкового поражения «Будивельник» второй матч кряду проводит с аутсайдером сезона. Эдакая терапия для киевлян для поднятия собственной самооценки и улучшения общего психологического состояния команды. Столичные баскетболисты выглядят явными фаворитом в этой дуэли и вряд ли «Кремень» сможет что-либо противопоставить оппоненту. Справедливости ради стоит отметить, что крменчужане прошлый тур с «Мавпами» провели достойно, но для встречи с лидером чемпионата этого вряд ли будет достаточно.