НБА. Майами бьет Кливленд, Сан-Антонио в овертайме одолел Миннесоту

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.
«Денвер» – «Шарлотт» – 102:112 (23:31, 29:30, 27:29, 23:22)
«Денвер»: Йокич (31 + 14 подборов), Галлинари (22 + 5 подборов), Маррэй (14)
«Шарлотт»: Уокер (27), Батюм (21 + 8 передач), О'Брайант (15 + 6 подборов)
«Майами» – «Кливленд» – 120:92 (35:35, 32:16, 34:24, 19:17)
«Майами»: Г. Драгич (23 + 5 передач), Уайтсайд (20 + 13 подборов), Т. Джонсон (17 + 6 подборов)
«Кливленд»: Фрай (21), Корвер (15), Р. Джефферсон (11)
«Милуоки» – «Торонто» – 101:94 (12:19, 41:23, 27:25, 21:27)
«Милуоки»: Миддлтон (24), Я. Адетокунбо (21 + 10 подборов), Брогдон (17 + 5 подборов)
«Торонто»: Ибака (19 + 5 подборов), К. Джозеф (14 + 5 подборов + 8 передач), Валанчюнас (13 + 7 подборов)
«Портленд» – «Бруклин» – 130:116 (37:27, 21:30, 32:25, 40:34)
«Портленд»: С. МакКоллум (31 + 5 подборов + 5 передач), Амину (23 + 6 подборов), Лиллард (19 + 5 подборов + 11 передач)
«Бруклин»: Б. Лопес (26 + 5 подборов), Килпатрик (20 + 5 передач), Лин (18)
«Сан-Антонио» – «Миннесота» – 97:90 ОТ (14:26, 29:29, 19:15, 21:13, 14:7)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (34 + 10 подборов + 5 передач), Олдридж (18 + 10 подборов), П. Газоль (17 + 8 подборов)
«Миннесота»: Таунс (24 + 14 подборов), Уиггинс (17), Дьенг (13 + 11 подборов), Рубио (11 + 13 подборов + 10 передач)
«Филадельфия» – «Детройт» – 106:136 (25:33, 27:34, 30:39, 24:30)
«Филадельфия»: Стаускас (24 + 5 подборов), Шарич (19 + 6 подборов + 8 передач), Холмс (13)
«Детройт»: Колдуэлл-Поуп (26), Маркус Моррис (22), Джексон (21)
«Хьюстон» – «Мемфис» – 123:108 (27:24, 28:27, 38:27, 30:30)
«Хьюстон»: Харден (33 + 7 подборов + 11 передач), Капела (24 + 11 подборов), Э. Гордон (18)
«Мемфис»: Конли (23 + 6 подборов + 7 передач), Джамайкл Грин (20 + 10 подборов), М. Газоль (17 + 7 передач)
«Чикаго» – «Клипперс» – 91:101 (29:23, 32:32, 12:27, 18:19)
«Чикаго»: Д. Батлер (16 + 6 передач), Р. Лопес (12 + 6 подборов), Портис (11 + 7 подборов)
«Клипперс»: Кроуфорд (25), Пол (17), Гриффин (16 + 6 подборов + 7 передач)
Источник — Sport.ua
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