НБА. Майами бьет Кливленд, Сан-Антонио в овертайме одолел Миннесоту

Зачем этого тормоза Семакова ставить на эстафету если у него ход как у старой черепахи. Лучше бы...

Да..., народ здесь плюсами, минусами разбрасывается щедро. А что - действительно у Карпат в коман...

Да правильно Суркис все делает. Кто платит ЗП тот и прав и точка. А за 80 штук $ в месяц в наше т...

Суркисы динамо подняли, теперь опускают. Жадные они, надо вовремя продавать игроков и наигрывать ...