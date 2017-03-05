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НБА. Сан-Антонио обеспечил себе место в плей-офф

«Сперс» стали второй командой НБА после «Голден Стейт», досрочно обеспечившей себе место в плей-офф

  • 05.03.2017 15:53
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«Сан-Антонио», выиграв в овертайме у «Миннесоты» со счетом 97:90, довел соотношение побед и поражений в нынешнем регулярном чемпионате до 48-13. Таким образом, «Сперс» стали второй командой НБА после «Голден Стейт», досрочно обеспечившей себе место в плей-офф.

«Сан-Антонио» попал в восьмерку лучших представителей Западной конференции 20-й сезон подряд. Последний раз им это не удавалось в сезоне 1996-97, который стал первым для главного тренера Грегга Поповича во главе команды.

Источник — Планета Баскетбол

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