НБА. Сан-Антонио обеспечил себе место в плей-офф

«Сан-Антонио», выиграв в овертайме у «Миннесоты» со счетом 97:90, довел соотношение побед и поражений в нынешнем регулярном чемпионате до 48-13. Таким образом, «Сперс» стали второй командой НБА после «Голден Стейт», досрочно обеспечившей себе место в плей-офф.

«Сан-Антонио» попал в восьмерку лучших представителей Западной конференции 20-й сезон подряд. Последний раз им это не удавалось в сезоне 1996-97, который стал первым для главного тренера Грегга Поповича во главе команды.