Суперлига. Днепр разгромил БИПУ, Химик уверенно обыграл Запорожье

БИПА – «Днепр» – 50:82 (15:11, 9:22, 11:30, 15:19)
БИПА: Артамонов (2 + 5 передач), Фандерберк (7 + 3 перехвата), Жуковский (17), Волчанов (2), Челован (2) – старт; Розенцвит (6), Е. Ткаченко (5), Слипенчук, Антонец, Попов (2), Ягодин, Кушниров (6)
«Днепр»: Мишула (8 + 5 передач), Закурдаев (6), Глебов (3), Тимофеенко (12 + 5 подборов), Загреба (10 + 6 подборов + 2 блок-шота) – старт; Вильховецкий (4 + 5 передач), Шундель (19 + 5 подборов), Шевченко (10), Ревзин (6), Месяц, Ткачук (4), Мироненко
«Химик» — БК «Запорожье-ZOG» 89:66 (21:15, 22:13, 21:19, 25:19)
«Химик»: Смит (19 + 5 подборов + 5 передач), Сидоров (7 + 5 подборов + 4 передачи), Беликов, Антипов (9), Лав (12) — старт; Рябчук (9 + 7 подборов), Прокопенко, Петров (8 + 11 подборов + 4 передачи), Павлов (8), Конев (15 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Ковалев.
«Запорожье-ZOG»: Теряник (10), Рыбалко (8 + 6 передач + 3 перехвата), Носков, Липовцев (13), Буц (5 + 6 подборов) — старт; Мальчевский (18), Лукьянов (2), Овдеенко (10).
«Политехник» — «Черкасские Мавпы» 75:104 (12:14, 19:19, 25:40, 19:31)
«Политехник»: Сайниев (10 + 4 потери), Арабаджи (18), Козлов (14 + 4 передачи), Рочняк (10 + 5 подборов + 5 передач), Столикер (10 + 10 подборов) — старт; Колотилов (2), Кузнецов (2), Бест (7), Павленко (2).
«Мавпы»: Бояркин (0 + 3 передачи), Кольченко (20 + 5 подборов), Кальниченко (20 + 6 подборов), Дэвис (21 + 8 подборов), Ившин (4) — старт; Мирошниченко (6 + 5 передач + 4 потери), Чумаков (7 + 5 подборов + 4 передачи), Кобец (14), Тихонов (4), Ткаченко (2), Руслов (2), Скапинцев (4).
«Кремень» – «Будивельник» – 67:94 (18:33, 17:21, 10:21, 22:19)
«Кремень»: Кожемякин (11 – 4 потери), Кадыгроб (3), Байда (25), Скрипец (9 + 5 подборов + 5 передач), Хамзаев (5) – старт; Ясиненко (3 + 7 подборов), Луговцов (11), Чигринов (5 подборов), Нещерет ()
«Будивельник»: Филдс (18 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко (16), Крутоус (7), Стефенс (11 + 5 подборов), М. Анисимов (13 – 4 потери) – старт; Луценко (7 + 5 подборов), Горбенко (2), Завадский (6), Приймак, Зотов (4 + 6 передач + 3 перехвата), Винтоняк (4) Дроздов (6 + 3 перехвата)
Источник — Sport.ua
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