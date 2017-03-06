НБА. Финикс одержал третью победу подряд, Лэнь набрал 8 очков

«Финикс» – «Бостон» – 109:106 (19:22, 30:20, 32:35, 28:29)
«Финикс»: Бледсо (28 + 6 подборов + 9 передач), Юлис (20 + 5 передач), Д. Букер (16 + 5 подборов)
«Бостон»: А. Томас (35 + 5 передач), Краудер (16 + 10 подборов), Джейлен Браун (14 + 6 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 13 минут набрал 8 очков (3/7 двухочковых, 2/3 штрафных), совершил 2 подбора (1 в нападении) и отдал 1 передачу при 3 фолах.
«Даллас» – «Оклахома-Сити» – 104:89 (28:27, 32:23, 28:21, 16:18)
«Даллас»: Сет Карри (22), Новицки (18 + 12 подборов), Х. Барнс (17 + 5 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (29 + 6 подборов + 5 передач), С. Адамс (19 + 5 подборов), Кантер (16 + 10 подборов)
«Вашингтон» – «Орландо» – 115:114 (25:28, 20:33, 34:29, 36:24)
«Вашингтон»: Бил (32), Боян Богданович (27), Уолл (19 + 6 подборов + 10 передач)
«Орландо»: Росс (20), Фурнье (18), А. Гордон (15 + 11 подборов)
«Лейкерс» – «Нью-Орлеан» – 97:105 (20:26, 39:29, 14:28, 24:22)
«Лейкерс»: Н. Янг (19), Расселл (16 + 7 передач), Ингрэм (16 + 6 подборов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (31 + 9 подборов), Казинс (26 + 15 подборов), Дрю Холидэй (20 + 5 подборов + 12 передач)
«Сакраменто» – «Юта» – 109:110 ОТ (31:25, 28:20, 22:24, 16:28, 12:13)
«Сакраменто»: Лоусон (19 + 5 передач), Д. Коллисон (18 + 5 передач), Аффлало (17)
«Юта»: Худ (28), Хэйуорд (23 + 5 подборов + 5 передач), Гобер (16 + 24 подбора)
«Атланта» – «Индиана» – 96:97 (30:19, 20:31, 24:31, 22:16)
«Атланта»: Хардуэй (24), Миллсэп (23 + 10 подборов), Шредер (18 + 7 передач)
«Индиана»: Джордж (34 + 5 подборов), Д. Тиг (16 + 6 передач), Майлс (13 + 5 подборов)
«Нью-Йорк» – «Голден Стейт» – 105:112 (18:29, 32:20, 26:35, 29:28)
«Нью-Йорк»: Роуз (28), Порзингис (24 + 15 подборов), Энтони (15 + 6 подборов)
«Голден Стейт»: Стефен Карри (31 + 8 подборов + 6 передач), К. Томпсон (29), Др. Грин (13 + 7 подборов)
Источник — Sport.ua
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