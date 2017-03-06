Игроки Суперлиги определили состав двух пятерок на Матч Звезд

Сьогодні гравці клубів Суперліги Парі-Матч визначили стартову та другу п’ятірки на Матч Зірок, який 12-го березня відбудеться у "Дніпрі". Нагадаємо, що зірковий матч відбудеться у форматі Південний Захід проти Північного Сходу. Ще двох гравців завтра назвуть тренери Суперліги.



Збірна Південного Заходу:



Стартова п’ятірка



Клим Артамонов (БІПА)

Джеймс Сміт (Хімік)

Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи)

Володимир Конєв (Хімік)

В’ячеслав Петров (Хімік)



Друга п’ятірка



Ігор Бояркін (Черкаські Мавпи)

Кеннет Фандербурк (БІПА)

Андрій Кальніченко (Черкаські Мавпи)

Олексій Онуфрієв (Миколаїв)

Олександр Кушніров (БІПА)



Збірна Північного Сходу



Стартова п’ятірка



Олександр Мішула (Дніпро)

Генрі Дугат (Будівельник)

Ді Джей Стефенс (Будівельник)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)

Михайло Анісімов (Будівельник)



Друга п’ятірка



Олександр Рибалко (Запоріжжя-ZOG)

Руслан Отверченко (Будівельник)

Роман Козлов (Політехнік)

Дмитро Глєбов (Дніпро)

Сергій Загреба (Дніпро)