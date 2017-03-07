НБА. Голден Стейт одолел Атланту, Кливленд уступил Майами

«Атланта» – «Голден Стейт» – 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)
«Атланта»: Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Хардуэй (19 + 5 передач)
«Голден Стейт»: Стефен Карри (24 + 9 передач), Игудала (24 + 5 подборов), К. Томпсон (13)
«Денвер» – «Сакраменто» – 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)
«Денвер»: У. Чендлер (36 + 12 подборов), Галлинари (18 + 6 подборв), Г. Харрис (15)
«Сакраменто»: Д. Коллисон (17 + 5 передач), Куфос (14 + 10 подборов), Хилд (14)
«Детройт» – «Чикаго» – 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)
«Детройт»: Джексон (26 + 6 передач), Лойер (16 + 6 подборов), Т. Харрис (13 + 8 подборов)
«Чикаго»: Д. Батлер (27 + 9 подборов), Р. Лопес (18), К. Пэйн (14)
«Кливленд» – «Майами» – 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)
«Кливленд»: Ирвинг (32 + 7 подборов), Джеймс (30 + 17 подборов + 6 передач), Т. Томпсон (8 + 13 подборов)
«Майами»: Уэйтерс (29 + 5 передач), Г. Драгич (21 + 6 передач), Эллингтон (18)
«Мемфис» – «Бруклин» – 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)
«Мемфис»: Конли (32 + 6 передач), М. Газоль (18 + 6 подборов), Парсонс (12)
«Бруклин»: Килпатрик (23 + 5 подборов), Лин (18), Уайтхэд (15)
«Орландо» – «Нью-Йорк» – 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)
«Орландо»: Фурнье (25), А. Гордон (17 + 5 подборов), Э. Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач)
«Нью-Йорк»: К. Ли (20), Л. Томас (17), В. Эрнангомес (14 + 8 подборов)
«Сан-Антонио» – «Хьюстон» – 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (39 + 6 подборов + 5 передач), Т. Паркер (19 + 6 подборов), Олдридж (15)
«Хьюстон»: Харден (39 + 12 передач), Ариза (13 + 7 подборов), Капела (12 + 9 подборов)
«Филадельфия» – «Милуоки» – 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)
«Филадельфия»: Джастин Андерсон (19 + 6 подборов), Ковингтон (15), Шарич (14 + 8 подборов + 6 передач)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (24 + 8 подборов + 5 передач), Снелл (21 + 7 подборов), Миддлтон (13 + 5 подборов + 8 передач)
«Шарлотт» – «Индиана» – 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)
«Шарлотт»: Уокер (28 + 6 подборов + 7 передач), Батюм (21), Дж. Лэмб (14 + 5 подборов)
«Индиана»: Джордж (36 + 10 подборов + 5 передач), Майлс (16), Эллис (12)
«Юта» – «Нью-Орлеан» – 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)
«Юта»: Хэйуорд (23 + 7 подборов), Гобер (15 + 15 подборов), Инглс (12 + 5 подборов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (20 + 12 подборов), Джордан Кроуфорд (19), Казинс (15 + 8 подборов)
«Клипперс» – «Бостон» – 116:102 (22:25, 21:21, 32:25, 41:31)
«Клипперс»: Гриффин (26 + 8 подборов), Пол (23 + 5 подборов), Джамал Кроуфорд (19 + 5 передач)
«Бостон»: А. Томас (32 + 5 передач), Смарт (21), Брэдли (14)
Источник — Sport.ua
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