Центровой «Кливленда» Эндрю Богут сломал левую ногу, проведя на площадке менее минуты в дебютном за новую команду матче регулярного чемпионата НБА с «Майами». Игрок получил травму в столкновении с мощным форвардом соперника Окаро Уайтом.
Богут подписал контракт с «Кэвельерс» после того, как вначале был обменян из «Далласа» в «Филадельфию», а затем расторг договор с «Сиксерс».
Источник — Планета Баскетбол
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