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Эндрю Богут сломал ногу на первой минуте дебютного матча за Кливленд

Баскетболист получил травму в столкновении с Окаро Уайтом

  • 07.03.2017 10:16
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nba.com.Эндрю Богут
© nba.com.Эндрю Богут

Центровой «Кливленда» Эндрю Богут сломал левую ногу, проведя на площадке менее минуты в дебютном за новую команду матче регулярного чемпионата НБА с «Майами». Игрок получил травму в столкновении с мощным форвардом соперника Окаро Уайтом.

Богут подписал контракт с «Кэвельерс» после того, как вначале был обменян из «Далласа» в «Филадельфию», а затем расторг договор с «Сиксерс».

Источник — Планета Баскетбол

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