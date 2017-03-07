Центровой «Кливленда» Эндрю Богут сломал левую ногу, проведя на площадке менее минуты в дебютном за новую команду матче регулярного чемпионата НБА с «Майами». Игрок получил травму в столкновении с мощным форвардом соперника Окаро Уайтом.

Богут подписал контракт с «Кэвельерс» после того, как вначале был обменян из «Далласа» в «Филадельфию», а затем расторг договор с «Сиксерс».