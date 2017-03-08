НБА. 58 очков Уэстбрука, 4 блок-шота Лэня и трипл-дабл Джулиуса Рэндла

«Финикс» – «Вашингтон» – 127:131 (25:38, 36:30, 31:26, 35:37)
«Финикс»: Бледсо (30 + 5 передач), Д. Букер (25 + 6 передач), Уоррен (15 + 10 подборов)
«Вашингтон»: Боян Богданович (29 + 9 подборов), Бил (27), Уолл (25 + 14 передач)
Украинский центровой Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 22 минуты набрал 8 очков (4/4 двухочковых, 2/2 штрафных), совершил 11 подборов (2 в нападении), сделал 1 перехват и поставил 4 блок-шота при 2 потерях и 3 фолах.
«Даллас» – «Лейкерс» – 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37)
«Даллас»: Новицки (25 + 11 подборов), Сет Карри (18 + 5 передач), Феррелл (16 + 7 передач)
«Лейкерс»: Расселл (22), Кларксон (22), Дж. Рэндл (13 + 18 подборов + 10 передач)
«Оклахома-Сити» – «Портленд» – 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (58 + 9 передач), Оладипо (16 + 5 подборов), Кантер (11 + 7 подборов)
«Портленд»: Крэбб (23), Лиллард (22 + 8 передач), С. МакКоллум (21)
Источник — Sport.ua
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