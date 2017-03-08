НБА. 58 очков Уэстбрука, 4 блок-шота Лэня и трипл-дабл Джулиуса Рэндла

а если нет,ты застрешься?

Як смішно, ха-ха. Чекаю з нетерпінням 20 чи більше мінусів навпротязі кількох хвилин від тебе і і...

Ти краще розкажи як на груповому турнірі ЛЧ, команда яка програла 5 матчів, може набрати 4 очка? ...

если уже заниматься статистикой и подсчетом коэффициентов, оставаться нужно точным. Между 3/5 и 2...

-ты я смотрю хороший статист)а не можешь ты рассказать кто приносил больше балов в корзину ссср -...

---Тут спорить не будем так,как показатель Динамо лучше.Но ты ведь упрекаешь Шахтер в их проигрыш...

Так кому ти впав з твоїми мінусами іди на териккон,там будеш в плюсах Може там навіть ...