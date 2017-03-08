Мощный форвард «Далласа» Дирк Новицки, набрав 25 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс», довел их общее количество за карьеру до 30 005 (21.8 в среднем за игру). Таким образом, он стал лишь шестым баскетболистом в истории лиги, который сумел преодолеть рубеж в 30 000 очков. Для этого 38-летнему Новицки потребовалось провести 19 сезонов и 1 377 поединков.
Ранее подобное удалось только Уилту Чемберлену (31 419 очков за карьеру), Майклу Джордану (32 292), Коби Брайанту (33 643), Карлу Мэлоуну (36 928) и Кариму Абдул-Джаббару (38 387).
Moments after he hit his 30K point, this tribute video ran in-arena for @swish41! #Dirks30K pic.twitter.com/kvuR9ZRGHl— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 8 марта 2017 г.
Источник — Планета Баскетбол
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