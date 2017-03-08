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Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков

От пятого места немца отделяют полторы тысячи очков

  • 08.03.2017 15:24
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mavs.com
© mavs.com

Мощный форвард «Далласа» Дирк Новицки, набрав 25 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс», довел их общее количество за карьеру до 30 005 (21.8 в среднем за игру). Таким образом, он стал лишь шестым баскетболистом в истории лиги, который сумел преодолеть рубеж в 30 000 очков. Для этого 38-летнему Новицки потребовалось провести 19 сезонов и 1 377 поединков.

Ранее подобное удалось только Уилту Чемберлену (31 419 очков за карьеру), Майклу Джордану (32 292), Коби Брайанту (33 643), Карлу Мэлоуну (36 928) и Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

Источник — Планета Баскетбол

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