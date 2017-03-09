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НБА. Голден Стэйт проиграл Бостону, Миннесота одолела Клипперс

Трипл-дабл Элфрида Пейтона принес «Орландо» победу над «Чикаго»

  • 09.03.2017 10:17
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nba.com
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«Голден Стэйт» – «Бостон» – 86:99 (28:25, 22:21, 24:26, 12:27)
«Голден Стейт»: К. Томпсон (25 + 6 подборов), Стефен Карри (23 + 5 подборов + 6 передач), Др. Грин (13 + 8 подборов)
«Бостон»: А. Томас (25), Олийник (17 + 5 подборов + 5 передач), Брэдли (12 + 6 подборов)

«Атланта» – «Бруклин» – 110:105 (23:27, 23:23, 35:30, 29:25)
«Атланта»: Шредер (31 + 5 передач), Миллсэп (24), Хардуэй (16 + 6 подборов)
«Бруклин»: Килпатрик (27), Б. Лопес (18 + 6 подборов), Лин (16 + 8 передач)

«Денвер» – «Вашингтон» – 113:123 (28:35, 22:32, 35:30, 28:26)
«Денвер»: Г. Харрис (26), У. Чендлер (21), Мэйсон Пламли (19 + 10 подборов + 5 передач)
«Вашингтон»: Уолл (30 + 10 передач), Бил (23 + 5 передач), Портер (22)

«Индиана» – «Детройт» – 115:98 (30:23, 28:27, 32:23, 25:25)
«Индиана»: Джордж (21 + 8 подборов), Т. Янг (18 + 8 подборов), С. Майлс (15)
«Детройт»: Т. Харрис (22 + 5 подборов), С. Джонсон (17 + 5 подборов), Лойер (15)

«Майами» – «Шарлотт» – 108:101 (18:22, 36:32, 27:32, 27:15)
«Майами»: Уэйтерс (24 + 5 передач), Г. Драгич (22 + 6 подборов + 10 передач), Бэббитт (12)
«Шарлотт»: Уокер (33), Батюм (16 + 7 подборов), М. Уильямс (14 + 12 подборов)

«Милуоки» – «Нью-Йорк» – 104:93 (32:30, 23:26, 21:17, 28:20)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (32 + 13 подборов + 7 передач), Миддлтон (18), Монро (17 + 8 подборов)
«Нью-Йорк»: Роуз (26 + 6 передач), Энтони (16), В. Эрнангомес (13 + 12 подборов)

«Миннесота» – «Клипперс» – 107:91 (31:19, 27:36, 24:13, 25:23)
«Миннесота»: Таунс (29 + 14 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (17 + 6 подборов)
«Клипперс»: Джордан (20 + 13 подборов), Гриффин (16), Редик (14)

«Нью-Орлеан» – «Торонто» – 87:94 (26:22, 20:23, 18:23, 23:26)
«Нью-Орлеан»: Казинс (25 + 10 подборов), Мур (13), Джордан Кроуфорд (10)
«Торонто»: Валанчюнас (25 + 13 подборов), ДеРозан (14 + 6 передач), Ибака (12 + 5 подборов)

«Орландо» – «Чикаго» – 98:91 (19:22, 24:31, 34:24, 21:14)
«Орландо»: Э. Пэйтон (22 + 14 подборов + 14 передач), Фурнье (20 + 9 подборов), Росс (14)
«Чикаго»: Д. Батлер (21 + 9 передач), Джериан Грант (13 + 5 подборов), Фелисио (11)

«Сан-Антонио» – «Сакраменто» – 114:104 (15:37, 33:26, 34:23, 32:18)
«Сан-Антонио»: Джинобили (19 + 5 передач), Д. Ли (18 + 10 подборов), Миллс (17 + 10 передач)
«Сакраменто»: Т. Эванс (26), Лабиссьер (15 + 6 подборов), Куфос (12 + 10 подборов)

«Хьюстон» – «Юта» – 108:115 (22:30, 31:34, 24:20, 31:31)
«Хьюстон»: Харден (35 + 6 передач), Капела (19 + 12 подборов), Э. Гордон (14)
«Юта»: Гобер (23 + 10 подборов), Хэйуорд (23 + 7 подборов), Худ (19 + 6 подборов)

Источник — Sport.ua

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