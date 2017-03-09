Суперлига. Программа Матча звезд-2017

Стала відома програма Матчу зірок української Суперліги. Баскетбольне свято відбудеться 12 березня у Дніпрі (ПС «Шинник»). Окрім головної події – самої гри збірних Південного Заходу та Північного Сходу на глядачів чекає ще три конкурси. Першими (13:00) чотиригодинний зірковий марафон розпочнуть учасники конкурсу майстерності. Після цього відбудеться почергово конкурси тричокових та слем-данків.
Баскетбольне свято з Дніпра у прямому ефірі та у форматі Full HD покаже канал «Тоніс». Старт трансляції на «Тонісі» о 14:00. Конкурс майстерності та триочкових у прямому ефірі можна буде побачити на сайті ФБУ.
Програма Матчу зірок-2017:
Дніпро (ПС «Шинник»). 12 березня
13:00 Відкриття Матчу зірок
- конкурс майстерності
- конкурс триочкових
- конкурс слем-данків
- виступ спеціальних гостей Матчу зірок
14.30 Матч зірок. Південний Захід проти Північного Сходу
- велика перерва: виступ спеціальних гостей Матчу зірок
- друга половина матчу
16.40 Закриття
Источник — Федерация баскетбола Украины
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