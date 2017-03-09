Суперлига. Программа Матча звезд-2017

Стала відома програма Матчу зірок української Суперліги. Баскетбольне свято відбудеться 12 березня у Дніпрі (ПС «Шинник»). Окрім головної події – самої гри збірних Південного Заходу та Північного Сходу на глядачів чекає ще три конкурси. Першими (13:00) чотиригодинний зірковий марафон розпочнуть учасники конкурсу майстерності. Після цього відбудеться почергово конкурси тричокових та слем-данків.

Баскетбольне свято з Дніпра у прямому ефірі та у форматі Full HD покаже канал «Тоніс». Старт трансляції на «Тонісі» о 14:00. Конкурс майстерності та триочкових у прямому ефірі можна буде побачити на сайті ФБУ.

Програма Матчу зірок-2017:

Дніпро (ПС «Шинник»). 12 березня



13:00 Відкриття Матчу зірок

- конкурс майстерності

- конкурс триочкових

- конкурс слем-данків

- виступ спеціальних гостей Матчу зірок



14.30 Матч зірок. Південний Захід проти Північного Сходу

- велика перерва: виступ спеціальних гостей Матчу зірок

- друга половина матчу

16.40 Закриття