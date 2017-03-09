Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Суперлига. Программа Матча звезд-2017

Стала известна программа Матча звезд украинской Суперлиги

  • 09.03.2017 10:45
  • 86 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua

Стала відома програма Матчу зірок української Суперліги. Баскетбольне свято відбудеться 12 березня у Дніпрі (ПС «Шинник»). Окрім головної події – самої гри збірних Південного Заходу та Північного Сходу на глядачів чекає ще три конкурси. Першими (13:00) чотиригодинний зірковий марафон розпочнуть учасники конкурсу майстерності. Після цього відбудеться почергово конкурси тричокових та слем-данків.

Баскетбольне свято з Дніпра у прямому ефірі та у форматі Full HD покаже канал «Тоніс». Старт трансляції на «Тонісі» о 14:00. Конкурс майстерності та триочкових у прямому ефірі можна буде побачити на сайті ФБУ.

Програма Матчу зірок-2017:

Дніпро (ПС «Шинник»). 12 березня

13:00 Відкриття Матчу зірок
- конкурс майстерності
- конкурс триочкових
- конкурс слем-данків
- виступ спеціальних гостей Матчу зірок

14.30 Матч зірок. Південний Захід проти Північного Сходу
- велика перерва: виступ спеціальних гостей Матчу зірок
- друга половина матчу

16.40 Закриття

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.