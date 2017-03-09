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Лига чемпионов. Монако Гладыря вышел в 1/4 финала

Кирилл Фесенко вместе с «Авеллино» покидает еврокубки

  • 09.03.2017 12:07
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Команди Ліги чемпіонів ФІБА зіграли матчі-відповіді 1/8 фіналу.

«Монако» Сергія Гладира перемогло вдома грецький АЕК – 95:87. Українець за 15:24 набрав 11 очок, 2 підбирання. У першому матчі монегаски поступилися з мінімальною різницею – 68:69, то ж вони продовжують боротьбу за трофей.

«Авеліно» капітана збірної України Кирила Фесенка програло на своєму майданчику «Венеції» – 68:72. Українець став найкращим у складі своєї команди. За 30:55 він набрав 12 очок, 16 підбирань. У першому матчі «Авеліно» також поступилося – 49:53, то ж для Фесенка Ліга чемпіонів закінчилася.

Інші поєдинки 1/8 фіналу:

«Банвіт» (Туреччина) – «Ольденбург» (Німеччина) – 70:61 (перший матч – 82:82)
АСВЕЛ (Франція) – «Аріс» (Греція) – 81:67 (67:67)
«Нептунас» (Литва) – «Людвігсбург» (Німеччина) – 58:52 (61:73)
«Ле Ман» (Франція) – «Динамо Сассарі» (Італія) – 66:68 (63:79)
«Бешикташ» (Туреччина) – «Каршияка» (Туреччина) – 83:90 (70:75)
«Тенерифе» (Іспанія) – ПАОК (Греція) – 80:54 (63:66)

Источник — Федерация баскетбола Украины

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