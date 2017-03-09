Травма Дюранта

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант из-за растяжения связок левого колена не смог доиграть матч с «Вашингтоном». Дюрант получил травму после того, как его партнер по команде Заза Пачулия упал ему на ногу. Предварительные данные сообщали о том, что игрок может пропустить несколько месяцев, но в итоге все оказалось намного радужнее для болельщиков «Воинов». Игрок должен вернуться к концовке регулярного чемпионата. Пока без Дюранта у «Уорриорз» дела идет не лучшим образом: два поражения и две победы.

Несчастье Богута

Второго марта центровой Эндрю Богут подписал контракт с «Кливлендом». Перед этим он был отчислен «Филадельфией», в которую перешел в конце дедлайна из «Далласа». Однако уже на первой минуте дебютного матча в составе новой команды баскетболист получил перелом большеберцовой кости левой ноги. Богут получил повреждение в результате столкновения с Окаро Уайтом. Игрок не выйдет на площадку до конца нынешнего сезона, ему не потребуется операция, но он все равно не сможет сыграть даже в плей-офф. «Кавс» планируют отчислить центрового.

Лень в старте, но с проблемами

После того, как «Финикс» не сумел обменять во время дедлайна Тайсона Чендлера украинец Алексей Лэнь все равно сумел стать основным центровым. В «Санс» решили сделать ставку на молодых игроков и похоже Чендлер уже в этом сезоне не сыграет. Это прекрасная возможность для Лэня поработать на свой следующий контракт. Однако сейчас дела у единственного представителя Украины лиге идут не лучшим образом, он проигрывает Алану Уильямсу. В последних четырех матчах команды центровой несомненно покидал площадку с дабл-даблом, в то время, как Лэнь может записать себе в актив только встречу с «Вашингтоном», в которой украинец отметился 8 очками и 11 подборами при 4 блоках. В среднем в марте у Лэня 6.8 очков и 5 подборов. Украинцу нужно собраться и сильно провести концовку, чтобы остаться в «Финиксе» или подписать на хороших условиях контракт с другой командой летом.

«Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» уже в плей-офф

«Голден Стэйт» обеспечил себе плей-офф, сделав это в рекордно короткий сроки. Для этого команде понадобилось провести всего 58 матчей и одержать в них 49 побед. В прошлом сезоне «Уорриорз» также забронировали за собой путевку в плей-офф после 58 поединков, однако тогда сделали это на два дня позже. «Сан-Антонио» попал в восьмерку лучших команд Запада 20-й сезон подряд, также команда 18-й раз подряд выиграла минимум 50 матчей в регулярке.

30 000 очков Новицки

Форвард «Далласа» Дирк Новицки сумел преодолеть отметку в 30 000 пунктов за карьеру в НБА. Таким образом, он стал лишь шестым баскетболистом в истории лиги, который сумел преодолеть этот рубеж. Для этого 38-летнему Новицки потребовалось провести 19 сезонов и 1377 поединков.

Рекорды трешек

Лидер «Голден Стэйта» Стивен Карри, реализовав пять трехочковых бросков в с «Нью-Йорком» и довел их общее количество за карьеру до 1833. Таким образом, он обогнал Чонси Биллапса и вышел на 10-е место в истории лиги по этому показателю.

Защитник «Хьюстона» Эрик Гордон, выйдя со скамейки запасных, реализовал 6 трехочковых в матче с «Мемфисом» и довел их общее количество до 180 в этом сезоне. Таким образом, Гордон установил новый рекорд НБА по числу дальних попаданий в регулярке для запасных.

«Кливленд» в матче с «Атлантой» установил рекорд регулярного чемпионата по количеству точных трехочковых, реализовав 25 дальних бросков. Рекорд в плей-офф также принадлежит «Кавс» и также равен 25 броскам из-за дуги.

415 тысяч долларов за два часа

Именную такую сумму за 119 минут получил испанец Хосе Кальдерон. «Голден Стэйт» сначала подписали, а потом за 1 часа и 59 минут отчислили Кальдерона. «Воины» договорился с Кальдероном о переходе после того, как он был отчислен «Лейкерс». Однако, в планы команды вмешалась травма Кевина Дюранта, после которой клуб решил усилить позицию легкого форварда и подписал на последнее место в составе Мэтта Барнса. Испанец получил почти полмиллиона за два часа, но потерял шанс побороться за чемпионские перстень. В итоге концовку сезона защитник отыграет в «Атланте», с которой подписал контракт.

Из НБА в тюрьму

Защитник «Сакраменто Кингз» Тай Лоусон может продолжить свою карьеру … в тюрьме. Он нарушил условия испытательного срока после вождения автомобиля в нетрезвом виде. Слушания по его делу состоятся 22 марта. Если игрок не появится в суде, будет выдан ордер на его арест.

Потери

«Торонто» потерял разыгрывающего Кайла Лоури до конца регулярного чемпионата. Игрок перенесет операцию на правой кисти. В среднем за матч в текущем сезоне он набирал 22,8 очка, 6,9 передачи, 4,7 подбора.

В этом сезоне уже не сыграет центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Баскетболист прошел обследование левого колена, что позволило медперсоналу клуба поставить точный диагноз. Центровой в дебютном сезоне в лиге набирал 20.2 очка и 8.8 подбора.

Антирекорд от «Дейтрота»

«Детройт» в матче с «Нью-Орлеан» установили антирекорд лиги по проценту реализации штрафных бросков в одной игре (не менее 10 попыток). Баскетболисты Стэна ван Ганди сумели реализовать только 3 из 17 (17,6%) попыток со штрафной линии. Предыдущий антирекорд был установлен «Хьюстон Рокетс» в 1983 году (21,4 %) бросков.

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Виктор ЯРЕМУС, Sport.ua