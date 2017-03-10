НБА. 8 очков и 6 подборов Лэня не помогли Финиксу одолеть Лейкерс

«Финикс» – «Лейкерс» – 110:122 (33:32, 30:29, 18:29, 29:32)
«Финикс»: Д. Букер (23 + 6 подборов), Крисс (18 + 6 подборов), Уоррен (17 + 13 подборов)
«Лейкерс»: Расселл (28), Кларксон (19), Ингрэм (14 + 6 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 22 минуты набрал 8 очков (4/7 двухочковых), совершил 6 подборов (3 в нападении), сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шота при 1 потере и 4 фолах.
«Детройт» – «Кливленд» – 106:101 (22:29, 33:23, 18:28, 33:21)
«Детройт»: Джексон (21 + 5 передач), Драммонд (20 + 16 подборов), Т. Харрис (15 + 9 подборов)
«Кливленд»: Джеймс (29 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (27 + 5 подборов), Фрай (15 + 9 подборов)
«Мемфис» – «Клипперс» – 98:114 (21:26, 24:28, 20:31, 33:29)
«Мемфис»: М. Газоль (20 + 5 подборов + 5 передач), З. Рэндольф (18 + 11 подборов), Конли (13)
«Клипперс»: Риверс (20 + 5 подборов), Пол (19 + 7 передач), Редик (15)
«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» – 102:92 (29:28, 27:21, 26:22, 20:21)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (23 + 13 подборов + 13 передач), Оладипо (20), Кантер (14 + 10 подборов)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (19), П. Газоль (18 + 7 подборов), Олдридж (17 + 6 подборов)
«Портленд» – «Филадельфия» – 114:108 ОТ (27:17, 30:35, 19:26, 21:19, 17:11)
«Портленд»: Нуркич (28 + 20 подборов + 8 передач), Лиллард (24), С. МакКоллум (23)
«Филадельфия»: Шарич (28 + 9 подборов), Ковингтон (24 + 13 подборов), Окафор (16 + 8 подборов)
Источник — basket-planet.com
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