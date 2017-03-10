Суперлига. Химик дома разбил Черкасские Мавпы

это на сайте ффу выложили новость только с легами, с нашими новости там не видно

А домашнее как всегда одни и те же! И не важно играют они хорошо или плохо или вообще не играют! ...

Печалька полная! Глотнём конкретно...

Печалька полная! Глотнём конкретно...

Я так понимаю, это спортЮа подал только легионеров, а список домашних я думаю будет еще приложен.

Як Шевченко вибирає склад на гру: Ctrl+C, Ctrl+V