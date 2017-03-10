Суперлига. Химик дома разбил Черкасские Мавпы

«Химик» — «Черкасские Мавпы» 92:68 (24:15, 24:15, 17:19, 27:19)
«Химик»: Смит (19 + 5 передач), Беликов (2), Конев (23 + 4 подбора + 4 передачи), Антипов (8), Лав (16 + 10 подборов) — старт; Рябчук (5), Прокопенко (6), Петров (5 + 6 подборов), Павлов (4), Сидоров (4).
«Мавпы»: Бояркин (9 + 4 передачи), Кольченко (11 + 4 передачи), Кальниченко (11), Чумаков (3 + 7 подборов), Ившин — старт; Дэвис (9), Ткаченко (3), Скапинцев (2), Мирошниченко (2), Кобец (14).
Источник — Sport.ua
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