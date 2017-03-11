НБА. Голден Стэйт уступил Миннесоте, Хьюстон разобрался с Чикаго

«Миннесота» – «Голден Стэйт» – 103:102 (34:24, 28:29, 26:23, 15:26)
«Миннесота»: Уиггинс (24), Таунс (23 + 9 подборов), Рубио (17 + 13 передач)
«Голден Стэйт»: К. Томпсон (30 + 6 подборов), Стефен Карри (26 + 6 подборов + 7 передач), Кларк (10)
«Чикаго» – «Хьюстон» – 94:115 (33:23, 16:33, 14:36, 31:23)
«Чикаго»: Уэйд (21), Д. Батлер (16 + 5 подборов), К. Пэйн (11)
«Хьюстон»: Р. Андерсон (21), Харден (19 + 7 подборов + 13 передач), Л. Уильямс (18)
«Атланта» – «Торонто» – 105:99 (18:19, 31:29, 25:27, 31:24)
«Атланта»: Шредер (26 + 6 подборов + 5 передач), Миллсэп (21 + 6 подборов), Хардуэй (20 + 6 передач)
«Торонто»: ДеРозан (28 + 8 подборов + 6 передач), Ибака (18), К. Джозеф (15 + 8 передач)
«Даллас» – «Бруклин» – 105:96 (23:26, 23:23, 28:24, 31:23)
«Даллас»: Х. Барнс (21 + 7 подборов), Сет Карри (18 + 5 подборов), Феррелл (17)
«Бруклин»: Уайтхэд (24), Лин (18 + 5 подборов), Т. Букер (15 + 7 подборов)
«Денвер» – «Бостон» – 119:99 (35:25, 30:29, 29:26, 25:19)
«Денвер»: У. Чендлер (23 + 8 подборов), Йокич (21 + 10 подборов + 7 передач), Галлинари (20 + 5 подборов)
«Бостон»: А. Томас (21 + 5 передач), Брэдли (16), Хорфорд (15 + 5 подборов)
«Милуоки» – «Индиана» – 99:85 (23:27, 22:23, 29:18, 25:17)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (21 + 8 подборов + 5 передач + 5 перехватов), Миддлтон (21), Монро (18 + 7 подборов)
«Индиана»: Джордж (18 + 11 подборов + 6 передач), Д. Тиг (17), Эллис (12)
«Шарлотт» – «Орландо» – 121:81 (37:24, 21:16, 30:22, 33:19)
«Шарлотт»: Уокер (23), Белинелли (18), Батюм (15 + 10 передач)
«Орландо»: А. Гордон (20 + 5 подборов), Фурнье (14), Хезонья (11)
«Сакраменто» – «Вашингтон» – 122:130 ОТ (32:28, 36:28, 29:26, 19:34, 6:14)
«Сакраменто»: Коли-Стайн (20 + 13 подборов), Хилд (18 + 5 подборов), Аффлало (18)
«Вашингтон»: Бил (38 + 10 подборов), Уолл (25 + 12 передач), Портер (18 + 6 подборов)
Источник — Sport.ua
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