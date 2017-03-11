Тони Паркер приобрел женский баскетбольный клуб

Лідер збірної Франції, захисник клубу НБА «Сан-Антоніо Сперз» Тоні Паркер став власником ще однієї баскетбольної команди з Ліону.
Як повідомив у соцмережі президент Федерації баскетболу Франції Жан-П’єр Сьютат, Тоні Паркер став власником та президентом жіночого клубу «Ліон». Раніше Паркер став власником чоловічого клубу АСВЕЛ також з Ліону.
Наразі АСВЕЛ вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з іспанським Тенерифе.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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