НБА. Трипл-даблы Уэстбрука и Джеймса

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата
«Даллас» – «Финикс» – 98:100 (24:25, 23:20, 22:27, 29:28)
«Даллас»: Новицки (23 + 11 подборов), Х. Барнс (23 + 7 подборов), Дев. Харрис (14)
«Финикс»: Д. Букер (36 + 5 подборов), Уоррен (16 + 8 подборов), Бледсо (12 + 6 передач)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь не принимал участия в матче.
«Орландо» – «Кливленд» – 104:116 (25:24, 26:35, 28:28, 25:29)
«Орландо»: Вучевич (20 + 16 подборов), А. Гордон (16 + 5 подборов), Фурнье (15)
«Кливленд»: Джеймс (24 + 12 подборов + 13 передач), Ирвинг (22 + 8 подборов + 7 передач), Шамперт (15)
«Оклахома-Сити» – «Юта» – 112:104 (29:23, 33:25, 29:28, 21:28)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (33 + 11 подборов + 14 передач), Оладипо (22), Кантер (16 + 6 подборов)
«Юта»: Экзам (22), Беркс (21 + 7 подборов), Лайлс (10 + 5 подборов)
«Детройт» – «Нью-Йорк» – 112:92 (35:23, 31:30, 23:28, 23:11)
«Детройт»: Т. Харрис (28 + 7 подборов + 5 передач), Драммонд (24 + 15 подборов), Джексон (19 + 8 передач)
«Нью-Йорк»: Порзингис (18 + 6 подборов), В. Эрнангомес (14 + 9 подборов), К. Ли (13 + 7 подборов + 5 передач)
«Майами» – «Торонто» – 104:89 (32:26, 27:15, 26:22, 19:26)
«Майами»: Уэйтерс (20 + 5 передач), Т. Джонсон (16), Г. Драгич (15)
«Торонто»: ДеРозан (17), Н. Пауэлл (14), Делон Райт (13)
«Мемфис» – «Атланта» – 90:107 (15:33, 20:14, 22:30, 33:30)
«Мемфис»: ДжаМайкл Грин (20 + 11 подборов), Конли (16 + 5 передач + 5 перехватов), Б. Райт (10)
«Атланта»: Принс (17), Миллсэп (16 + 11 подборов + 6 передач), Шредер (16 + 7 подборов + 8 передач)
«Милуоки» – «Миннесота» – 102:95 (23:19, 25:29, 28:27, 26:20)
«Милуоки»: Снелл (19 + 6 подборов), Я. Адетокунбо (18 + 7 передач), Деллаведова (16)
«Миннесота»: Таунс (35 + 14 подборов), Рубио (22 + 8 передач), Уиггинс (11)
«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 107:85 (33:22, 31:22, 22:19, 21:22)
«Сан-Антонио»: Миллс (21), К. Андерсон (13 + 8 подборов + 6 передач), Дав. Бертанс (13)
«Голден Стэйт»: Кларк (36 + 5 подборов), М. Барнс (14 + 9 подборов + 5 передач), Пачулия (11 + 12 подборов)
«Шарлотт» – «Нью-Орлеан» – 122:125 ОТ (27:32, 31:27, 20:24, 34:29, 10:13)
«Шарлотт»: М. Уильямс (27 + 10 подборов), Уокер (24 + 8 подборов + 12 передач), Батюм (24 + 6 подборов + 8 передач)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (46 + 21 подбор), Джордан Кроуфорд (19 + 6 передач), С. Хилл (16)
«Клипперс» – «Филадельфия» – 112:100 (32:30, 24:27, 19:22, 37:21)
«Клипперс»: К. Пол (30 + 7 передач), Джордан (19 + 20 подборов), Гриффин (15 + 10 подборов + 6 передач)
«Филадельфия»: Р. Холмс (24 + 9 подборов), Шарич (16 + 5 подборов), Д. Окафор (14)
«Портленд» – «Вашингтон» – 124:125 ОТ (36:30, 34:19, 21:33, 21:30, 12:13)
«Портленд»: С. МакКоллум (34 + 6 передач), Лиллард (33 + 7 передач), Харклесс (15 + 5 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (39 + 9 передач), Бил (26 + 6 передач), Портер (18 + 10 подборов)
«Сакраменто» – «Денвер» – 92:105 (19:25, 25:29, 25:21, 23:30)
«Сакраменто»: Хилд (17 + 6 подборов), Т. Эванс (16), Коли-Стайн (13 + 5 подборов + 5 передач)
«Денвер»: Г. Харрис (24), Йокич (20 + 14 подборов), Галлинари (15 + 5 подборов)
Источник — Sport.ua
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