Александр Мишула выиграл конкурс мастерства на Матче звезд Суперлиги

Розігруючий «Дніпра» Олександр Мішула перемiг у конкурсі майстерності, який пройшов в рамках Матчу зірок. У фіналі конкурсу улюбленець місцевої публіки здолав захисника «Черкаських Мавп» Ігоря Бояркіна.
Чвертьфінал
Ігор Бояркін («Черкаські Мавпи») - Анатолій Шундель («Дніпро»)
Джеймс Сміт («Хімік») - Клим Артамонов (БІПА)
Генрі Дугат («Будівельник») - Роман Козлов («Політехнік»)
Олександр Мішула («Дніпро») - Микола Полюляк («Волиньбаскет»)
Півфінал
Олександр Мішула («Дніпро») - Роман Козлов («Політехнік»)
Ігор Бояркін («Черкаські Мавпи») - Джеймс Сміт («Хімік»)
Фінал
Олександр Мішула («Дніпро») - Ігор Бояркін («Черкаські Мавпи»)
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.