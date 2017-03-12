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Александр Мишула выиграл конкурс мастерства на Матче звезд Суперлиги

В финале разыгрывающий «Днепра» победил Игоря Бояркина

  • 12.03.2017 15:43
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fbu.ua. Александр Мишула
© fbu.ua. Александр Мишула

Розігруючий «Дніпра» Олександр Мішула перемiг у конкурсі майстерності, який пройшов в рамках Матчу зірок. У фіналі конкурсу улюбленець місцевої публіки здолав захисника «Черкаських Мавп» Ігоря Бояркіна.

Чвертьфінал

Ігор Бояркін («Черкаські Мавпи») - Анатолій Шундель («Дніпро»)
Джеймс Сміт («Хімік») - Клим Артамонов (БІПА)
Генрі Дугат («Будівельник») - Роман Козлов («Політехнік»)
Олександр Мішула («Дніпро») - Микола Полюляк («Волиньбаскет»)

Півфінал

Олександр Мішула («Дніпро») - Роман Козлов («Політехнік»)
Ігор Бояркін («Черкаські Мавпи») - Джеймс Сміт («Хімік»)

Фінал

Олександр Мішула («Дніпро») - Ігор Бояркін («Черкаські Мавпи»)

Источник — Федерация баскетбола Украины

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