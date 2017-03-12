Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр Рыбалко – победитель конкурса трехочковых на Матче звезд

Баскетболист «Запорожье- ZOG» показал лучший результат и в квалификации, и в финале

  • 12.03.2017 15:51
  • 247 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua. Александр Рыбалко
© fbu.ua. Александр Рыбалко

Досвідчений снайпер «Запоріжжя-ZOG» Олександр Рибалко переміг у конкурсі триочкових, який пройшов в рамках Матчу зірок у Дніпрі. Капітан запорізького клубу переміг у відбірковому раунді з результатом 24 бали, після чого з аналогічним результатом виграв і у фіналі. У вирішальному раунді з 23 очками в активі Рибалко обійшов Олексія Онуфрієва з «Миколаєва» та Павла Ревзіна з «Дніпра».

КВАЛІФІКАЦІЯ

Руслан Отверченко («Будівельник») - 16

Павло Ревзін («Дніпро») - 22

Олександр Рибалко («Запоріжжя-ZOG») - 24

Андрій Кальніченко («Черкаські Мавпи») - 19

Олексій Онуфрієв («Миколаїв») - 22

Аміль Хамзаев («Кремень») - 13

ФIНАЛ

Олексій Онуфрієв («Миколаїв») - 18

Павло Ревзін («Дніпро») - 17

Олександр Рибалко («Запоріжжя-ZOG»)  - 24

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.