Александр Рыбалко – победитель конкурса трехочковых на Матче звезд

Досвідчений снайпер «Запоріжжя-ZOG» Олександр Рибалко переміг у конкурсі триочкових, який пройшов в рамках Матчу зірок у Дніпрі. Капітан запорізького клубу переміг у відбірковому раунді з результатом 24 бали, після чого з аналогічним результатом виграв і у фіналі. У вирішальному раунді з 23 очками в активі Рибалко обійшов Олексія Онуфрієва з «Миколаєва» та Павла Ревзіна з «Дніпра».

КВАЛІФІКАЦІЯ

Руслан Отверченко («Будівельник») - 16

Павло Ревзін («Дніпро») - 22

Олександр Рибалко («Запоріжжя-ZOG») - 24

Андрій Кальніченко («Черкаські Мавпи») - 19

Олексій Онуфрієв («Миколаїв») - 22

Аміль Хамзаев («Кремень») - 13

ФIНАЛ

Олексій Онуфрієв («Миколаїв») - 18

Павло Ревзін («Дніпро») - 17

Олександр Рибалко («Запоріжжя-ZOG») - 24