Александр Рыбалко – победитель конкурса трехочковых на Матче звезд

Досвідчений снайпер «Запоріжжя-ZOG» Олександр Рибалко переміг у конкурсі триочкових, який пройшов в рамках Матчу зірок у Дніпрі. Капітан запорізького клубу переміг у відбірковому раунді з результатом 24 бали, після чого з аналогічним результатом виграв і у фіналі. У вирішальному раунді з 23 очками в активі Рибалко обійшов Олексія Онуфрієва з «Миколаєва» та Павла Ревзіна з «Дніпра».
КВАЛІФІКАЦІЯ
Руслан Отверченко («Будівельник») - 16
Павло Ревзін («Дніпро») - 22
Олександр Рибалко («Запоріжжя-ZOG») - 24
Андрій Кальніченко («Черкаські Мавпи») - 19
Олексій Онуфрієв («Миколаїв») - 22
Аміль Хамзаев («Кремень») - 13
ФIНАЛ
Олексій Онуфрієв («Миколаїв») - 18
Павло Ревзін («Дніпро») - 17
Олександр Рибалко («Запоріжжя-ZOG») - 24
Источник — Федерация баскетбола Украины
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