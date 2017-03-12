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Вадим Miller Поддубченко победил в конкурсе данков на Матче Звезд

Известный украинский данкер получил максимальное количество баллов во всех раундах

  • 12.03.2017 15:57
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fbu.ua. Вадим Miller Поддубченко
© fbu.ua. Вадим Miller Поддубченко

Відомий український данкер Вадим Miller Поддубченко переміг у конкурсі кидкiв зверху, який пройшов в рамках Матчу зірок в Дніпрі. За всі свої спроби Піддубний отримав максимальні 50 балів, набравши в сумі 200 очок і 100 - у фінальному раунді.

Кваліфікація

Перший раунд

Олександр Бєліков («Хімік») - 45
Іван Ткаченко («Черкаські Мавпи») - 49
Кеннет Фандербурк (БІПА) - 43
Сергій Мясоєдов - 49
Вадим Miller Поддубченко - 50

Другий раунд

Олександр Бєліков («Хімік») - 45
Іван Ткаченко («Черкаські Мавпи») - 50
Кеннет Фандербурк (БІПА) - 38
Сергій Мясоєдов - 50
Вадим Miller Поддубченко - 50

Фінал

Перший раунд

Іван Ткаченко («Черкаські Мавпи») - 48
Сергій Мясоєдов - 46
Вадим Miller Поддубченко - 50

Другий раунд

Іван Ткаченко («Черкаські Мавпи») - 37
Сергій Мясоєдов - 38
Вадим Miller Поддубченко - 50

Источник — Федерация баскетбола Украины

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