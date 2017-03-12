Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Команда Северо-востока выиграла Матч звезд Суперлиги

MVP поединка стал центровой «Днепра» Сергей Загреба

  • 12.03.2017 16:38
  • 204 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua

Вже з перших секунд матчу було зрозуміло - сьогодні в СК «Шинник» буде весело! Команди почали матч 8 данками поспіль, зарядивши публіку на ефектний поєдинок. Крім стартового вкидання у виконанні захисників Мішули і Артамонова здивував публіку в дебюті і центровий «Дніпра» Сергій Загреба, який на правах господаря матчу вирішив спробувати себе в ролі розігруючого. У досить рівному матчі, атаки в якому рідко тривали більше 15 секунд, команда Північного Сходу вийшла вперед лише під завісу першої десятихвилинки.

У другій чверті зіркові колективи трохи зменшили швидкості, що не позначилося на результативності. За першу половину суперники на двох настріляли 146 очок. А на велику перерву за 8-очкової переваги пішла «північна» команда, яка отримала гандикап завдяки трьом поспіль дальнім влучанням у виконаннi снайпера «Політехніка» Романа Козлова.

У третій чверті гра йшла за сценарієм першої половини матчу. Гравці продовжували радувати уболівальників ефектними моментами - особливо постарався Стефенс, який вколотив два данки з-під ноги в дебюті третьої десятихвилинки. При цьому суперники влаштували міні-конкурс триочкових, в якому невеличка перевага була за Заходом, який намагався наздогнати східну команду по ходу всієї чверті. Відзначимо, що ще за 4 хвилини до останньої перерви Схід «пробив» сотню, а центровий команди Сергій Загреба, який був найрезультативнішим у цьому матчі, вже встиг записати в актив дабл-дабл.

Південний Захід не бажав завчасно капітулювати без боротьби. Онуфрієв почав заключну чверть дальнім влучанням. А після результативної відповіді Загреби він же реалізував ще один триочковий. Після двох поспіль данків Конєва різниця скоротилася до двох очок. За три хвилини четвертої чверті рахунок зрівнявся. Знову пройшов триочковий – цього разу від Петрова. Північний Схід зусиллями Тимофеєнка та Загреби намагався повернути перевагу. Та суперник не відпускав більше, ніж на 5 очок, одразу скорочуючи різницю. Пішли класичні гойдалки. А заключні секунди зустрічі стали шоу Сергія Загреби. Саме його заключні данки стали переможною розв’язкою для Північного Сходу.

Герой матчу
Сергій Загреба став найрезультативнішим у цьому поєдинку в складі двох команд. Цілком закономірно саме він став MVP Матчу зірок.

Північний Схід - Південний Захід – 141:133 (35:36, 42:33, 40:38, 24:26 )

Північний Схід: Загреба - 29 очок, 15 підбирань; Глєбов - 16 очок, 1 підбирання, 5 передач.
Південний Захід: Конєв - 23 очка, 2 підбирання, 3 передачі; Фандербурк - 16 очок, 5 підбирань, 4 передачі.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.