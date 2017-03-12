Команда Северо-востока выиграла Матч звезд Суперлиги

Вже з перших секунд матчу було зрозуміло - сьогодні в СК «Шинник» буде весело! Команди почали матч 8 данками поспіль, зарядивши публіку на ефектний поєдинок. Крім стартового вкидання у виконанні захисників Мішули і Артамонова здивував публіку в дебюті і центровий «Дніпра» Сергій Загреба, який на правах господаря матчу вирішив спробувати себе в ролі розігруючого. У досить рівному матчі, атаки в якому рідко тривали більше 15 секунд, команда Північного Сходу вийшла вперед лише під завісу першої десятихвилинки.



У другій чверті зіркові колективи трохи зменшили швидкості, що не позначилося на результативності. За першу половину суперники на двох настріляли 146 очок. А на велику перерву за 8-очкової переваги пішла «північна» команда, яка отримала гандикап завдяки трьом поспіль дальнім влучанням у виконаннi снайпера «Політехніка» Романа Козлова.



У третій чверті гра йшла за сценарієм першої половини матчу. Гравці продовжували радувати уболівальників ефектними моментами - особливо постарався Стефенс, який вколотив два данки з-під ноги в дебюті третьої десятихвилинки. При цьому суперники влаштували міні-конкурс триочкових, в якому невеличка перевага була за Заходом, який намагався наздогнати східну команду по ходу всієї чверті. Відзначимо, що ще за 4 хвилини до останньої перерви Схід «пробив» сотню, а центровий команди Сергій Загреба, який був найрезультативнішим у цьому матчі, вже встиг записати в актив дабл-дабл.

Південний Захід не бажав завчасно капітулювати без боротьби. Онуфрієв почав заключну чверть дальнім влучанням. А після результативної відповіді Загреби він же реалізував ще один триочковий. Після двох поспіль данків Конєва різниця скоротилася до двох очок. За три хвилини четвертої чверті рахунок зрівнявся. Знову пройшов триочковий – цього разу від Петрова. Північний Схід зусиллями Тимофеєнка та Загреби намагався повернути перевагу. Та суперник не відпускав більше, ніж на 5 очок, одразу скорочуючи різницю. Пішли класичні гойдалки. А заключні секунди зустрічі стали шоу Сергія Загреби. Саме його заключні данки стали переможною розв’язкою для Північного Сходу.



Герой матчу

Сергій Загреба став найрезультативнішим у цьому поєдинку в складі двох команд. Цілком закономірно саме він став MVP Матчу зірок.

Північний Схід - Південний Захід – 141:133 (35:36, 42:33, 40:38, 24:26 )



Північний Схід: Загреба - 29 очок, 15 підбирань; Глєбов - 16 очок, 1 підбирання, 5 передач.

Південний Захід: Конєв - 23 очка, 2 підбирання, 3 передачі; Фандербурк - 16 очок, 5 підбирань, 4 передачі.