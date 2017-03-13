НБА. Финикс уступил Портленду, Лэнь не играл из-за травмы

«Финикс» – «Портленд» – 101:110 (18:33, 32:33, 29:16, 22:28)
«Финикс»: Д. Букер (28 + 5 подборов), Бледсо (19 + 5 передач), А. Уильямс (12 + 10 подборов)
«Портленд»: Лиллард (39 + 6 подборов), С. МакКоллум (26), Нуркич (12 + 11 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь не играл из-за повреждения правого бедра.
«Хьюстон» – «Кливленд» – 117:112 (33:26, 25:41, 32:19, 27:26)
«Хьюстон»: Харден (38 + 10 подборов + 11 передач), Р. Андерсон (16 + 6 подборов), Беверли (13)
«Кливленд»: Джеймс (30 + 7 подборов + 5 передач), Ирвинг (28 + 8 передач), Р. Джефферсон (16)
«Бостон» – «Чикаго» – 100:80 (22:9, 24:17, 30:31, 24:23)
«Бостон»: А. Томас (22), Брэдли (17 + 6 подборов), Хорфорд (12 + 7 подборов + 6 передач)
«Чикаго»: Р. Лопес (13), Вэлентайн (13), Портис (12 + 8 подборов)
«Бруклин» – «Нью-Йорк» – 120:112 (39:26, 28:23, 24:31, 29:32)
«Бруклин»: Б. Лопес (25 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 11 подборов), Т. Букер (14 + 9 подборов)
«Нью-Йорк»: Энтони (27 + 7 подборов), Порзингис (19 + 10 подборов), Роуз (17 + 5 подборов)
«Индиана» – «Майами» – 102:98 (32:22, 28:31, 23:22, 19:23)
«Индиана»: Джордж (28 + 10 подборов), М. Тернер (15 + 8 подборов), Т. Янг (13 + 5 подборов)
«Майами»: Уайтсайд (26 + 21 подбор), Уэйтерс (20 + 8 подборов + 6 передач), Эллингтон (19)
«Лейкерс» – «Филадельфия» – 116:118 (27:32, 38:33, 20:28, 31:25)
«Лейкерс»: Кларксон (30 + 6 подборов + 8 передач), Дж. Рэндл (21 + 12 подборов), Ингрэм (12)
«Филадельфия»: Шарич (29 + 7 подборов + 5 передач), Д. Окафор (23), Луваву-Кабаро (18)
Источник — Sport.es
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