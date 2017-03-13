Майк Бест покинул Политехник

Американский бигмэн Майк Бест покинул Украину и подписал контракт с кипрским АПОЭлем до конца сезона.
В 23 матчах Суперлиги 24-летний Бест набирал 10,0 очка, делал 4,4 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за игру. «Политехник» стал первой командой в профессиональной карьере бигмэна.
Источник — Планета Баскетбол
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