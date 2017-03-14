НБА. Миннесота обыграла Вашингтон, Таунс набрал 39 очков

«Денвер» – «Лейкерс» – 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25)
«Денвер»: Бартон (22 + 6 передач), Маррэй (22), Йокич (18 + 9 подборов)
«Лейкерс»: Зубац (25 + 11 подборов), Кларксон (19), Ингрэм (14)
«Сан-Антонио» – «Атланта» – 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (31 + 5 подборов), Миллс (15 + 9 передач), Д. Ли (14 + 6 подборов)
«Атланта»: Шредер (22 + 10 передач), Хардуэй (17), Миллсэп (16 + 5 передач)
«Миннесота» – «Вашингтон» – 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)
«Миннесота»: Таунс (39 + 13 подборов), Рубио (22 + 5 подборов + 19 передач), Н. Бьелица (16 + 10 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (27 + 5 передач), Бил (20 + 7 подборов), Боян Богданович (12)
«Шарлотт» – «Чикаго» – 109:115 (24:36, 24:22, 29:29, 32:28)
«Шарлотт»: Лэмб (26), Кидд-Гилкрист (22), Уокер (21 + 10 передач), Марв. Уильямс, (13 + 18 подборов), Зеллер (11 + 7 подборов) – старт; Белинелли (7), Уэбер (4), Камински (4), Грэм (1), Робертс (0).
«Чикаго»: Батлер (23 + 11 передач), Уэйд (23), Рондо (20 + 7 подборов + 6 передач), Лопес (6), Портис (5) – старт; Миротич (24 + 11 подборов), Валентайн (11), Фелисио (2 + 7 подборов), Ловернь (1), Пэйн (0).
«Торонто» – «Даллас» – 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)
«Торонто»: ДеРозан (25), Пауэлл (19), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Джозеф (9), Ибака (0 + 9 подборов) – старт; Райт (11), Паттерсон (11 + 7 подборов), ВанВлит (5), Пелтль (4), Такер (2), Сиакам (0), Ногейра (0).
«Даллас»: Барнс (18), Новицки (17 + 7 подборов), Феррелл (5 + 6 передач), Сет Карри (5), Мэттьюз (2) – старт; Пауэлл (10 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Харрис (6), Бареа (2 + 7 передач), Бруссино (2), Межри (2), Харрис (1), Ютофф (0).
«Мемфис» – «Милуоки» – 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)
«Мемфис»: Картер (24), Конли (20 + 10 передач), Аллен (15), Марк Газоль (13 + 7 подборов + 7 передач), Грин (2) – старт; Рэндолф (14 + 7 подборов), Харрисон (9), Дэниелс (6), Райт (4), Даглас (2), Эннис (2), Дэвис (2).
«Милуоки»: Адетокумбо (18), Деллаведова (13), Миддлтон (11), Снелл (10), Макер (3) – старт; Брогдон (15 + 8 передач), Монро (13 + 5 потерь), Терри (5), Телетович (3), Хенсон (2), Вон (0), Джонс (0), Хоуз (0).
«Юта» – «Клипперс» – 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22)
«Ют»: Хэйворд (27), Джордж Хилл (19 + 8 подборов + 6 передач), Гобер (11 + 10 подборов), Худ (6), Диао (5) – старт; Инглс (18), Джонсон (14), Экзам (8), Уити (4), Беркс (2).
«Клиппер»с: Пол (33 + 7 передач), Редик (16), Джордан (12 + 7 подборов), Гриффин (8 + 9 подборов), Мба а Муте (6) – старт; Риверс (15), Кроуфорд (11), Фелтон (4), Спейтс (3), Джонсон (0).
«Сакраменто» – «Орландо» – 120:115 (24:23, 34:35, 35:26, 27:31)
«Сакрамент»о: Коллисон (19 + 13 передач), Коули-Стайн (18 + 7 подборов), Хилд (17), Темпл (14), Лабиссьер (11 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Толливер (19), Маклемор (14), Гэллоуэй (6), Папаяннис (2).
«Орландо»: Вучевич (23 + 9 подборов), Фурнье (21), Гордон (17), Пэйтон (13 + 10 подборов + 13 передач), Росс (8) – старт; Уотсон (9), Хезонья (9), Грин (7), Огастин (4), Бийомбо (4).
Источник — Sport.ua
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