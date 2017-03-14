Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Миннесота обыграла Вашингтон, Таунс набрал 39 очков

«Денвер» разгромил «Лейкерс», «Атланта» уступила «Сан-Антонио»

  • 14.03.2017 11:25
  • 19 просмотров
  • 0 комментария
Метки
timberwolves.com. Рики Рубио и Карл-Энтони Таунс
© timberwolves.com. Рики Рубио и Карл-Энтони Таунс

«Денвер» – «Лейкерс» – 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25)
«Денвер»: Бартон (22 + 6 передач), Маррэй (22), Йокич (18 + 9 подборов)
«Лейкерс»: Зубац (25 + 11 подборов), Кларксон (19), Ингрэм (14)

«Сан-Антонио» – «Атланта» – 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (31 + 5 подборов), Миллс (15 + 9 передач), Д. Ли (14 + 6 подборов)
«Атланта»: Шредер (22 + 10 передач), Хардуэй (17), Миллсэп (16 + 5 передач)

«Миннесота» – «Вашингтон» – 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)
«Миннесота»: Таунс (39 + 13 подборов), Рубио (22 + 5 подборов + 19 передач), Н. Бьелица (16 + 10 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (27 + 5 передач), Бил (20 + 7 подборов), Боян Богданович (12)

«Шарлотт»«Чикаго» 109:115 (24:36, 24:22, 29:29, 32:28)
«Шарлотт»: Лэмб (26), Кидд-Гилкрист (22), Уокер (21 + 10 передач), Марв. Уильямс, (13 + 18 подборов), Зеллер (11 + 7 подборов) – старт; Белинелли (7), Уэбер (4), Камински (4), Грэм (1), Робертс (0).
«Чикаго»: Батлер (23 + 11 передач), Уэйд (23), Рондо (20 + 7 подборов + 6 передач), Лопес (6), Портис (5) – старт; Миротич (24 + 11 подборов), Валентайн (11), Фелисио (2 + 7 подборов), Ловернь (1), Пэйн (0).

«Торонто»«Даллас» 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)
«Торонто»: ДеРозан (25), Пауэлл (19), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Джозеф (9), Ибака (0 + 9 подборов) – старт; Райт (11), Паттерсон (11 + 7 подборов), ВанВлит (5), Пелтль (4), Такер (2), Сиакам (0), Ногейра (0).
«Даллас»: Барнс (18), Новицки (17 + 7 подборов), Феррелл (5 + 6 передач), Сет Карри (5), Мэттьюз (2) – старт; Пауэлл (10 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Харрис (6), Бареа (2 + 7 передач), Бруссино (2), Межри (2), Харрис (1), Ютофф (0).

«Мемфис»«Милуоки» 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)
«Мемфис»: Картер (24), Конли (20 + 10 передач), Аллен (15), Марк Газоль (13 + 7 подборов + 7 передач), Грин (2) – старт; Рэндолф (14 + 7 подборов), Харрисон (9), Дэниелс (6), Райт (4), Даглас (2), Эннис (2), Дэвис (2).
«Милуоки»: Адетокумбо (18), Деллаведова (13), Миддлтон (11), Снелл (10), Макер (3) – старт; Брогдон (15 + 8 передач), Монро (13 + 5 потерь), Терри (5), Телетович (3), Хенсон (2), Вон (0), Джонс (0), Хоуз (0).

«Юта»«Клипперс» 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22)
«Ют»: Хэйворд (27), Джордж Хилл (19 + 8 подборов + 6 передач), Гобер (11 + 10 подборов), Худ (6), Диао (5) – старт; Инглс (18), Джонсон (14), Экзам (8), Уити (4), Беркс (2).
«Клиппер»с: Пол (33 + 7 передач), Редик (16), Джордан (12 + 7 подборов), Гриффин (8 + 9 подборов), Мба а Муте (6) – старт; Риверс (15), Кроуфорд (11), Фелтон (4), Спейтс (3), Джонсон (0).

«Сакраменто»«Орландо» 120:115 (24:23, 34:35, 35:26, 27:31)
«Сакрамент»о: Коллисон (19 + 13 передач), Коули-Стайн (18 + 7 подборов), Хилд (17), Темпл (14), Лабиссьер (11 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Толливер (19), Маклемор (14), Гэллоуэй (6), Папаяннис (2).
«Орландо»: Вучевич (23 + 9 подборов), Фурнье (21), Гордон (17), Пэйтон (13 + 10 подборов + 13 передач), Росс (8) – старт; Уотсон (9), Хезонья (9), Грин (7), Огастин (4), Бийомбо (4).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.