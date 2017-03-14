НБА. Джон Уолл и Карл-Энтони Таунс стали лучшими игроками недели

Плеймейкер «Вашингтона» Джон Уолл и центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс стали лучшими игроками семидневки в своих конференциях.

Уолл привел «Уизардс» к четырем выездным победам на прошлой неделе, набирая 29,8 очка и делая 11,3 передачи в среднем за игру. В матче против «Портленда», где «Вашингтон» отыграл 21 очко по ходу матча, Уолл набрал 39 очков.

Таунс и «Миннесота» выдали рекорд 2-1: сам Карл-Энтони набирал 29,0 очка и делал 12,3 подбора в среднем за игру.