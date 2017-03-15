НБА. Голден Стэйт обыграл Филадельфию, Детройт уступил Кливленду

«Бруклин» – «Оклахома-Сити» – 104:122 (32:32, 30:30, 21:29, 21:31)
«Бруклин»: Б. Лопес (25 + 6 подборов), Лин (24 + 5 передач), ЛеВерт (16 + 5 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (25 + 12 подборов + 19 передач), Оладипо (21), Т. Гибсон (17 + 8 подборов)
«Голден Стэйт» – «Филадельфия» – 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14)
«Голден Стэйт»: Стеф Карри (29 + 6 подборов + 5 передач), К. Томпсон (28), Др. Грин (20 + 8 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов)
«Филадельфия»: Шарич (25 + 7 подборов + 6 передач), Д. Окафор (22 + 6 подборов), Р. Холмс (14 + 8 подборов)
«Кливленд» – «Детройт» – 128:96 (44:26, 30:22, 30:22, 24:26)
«Кливленд»: Ирвинг (26 + 6 передач), Шамперт (18 + 5 подборов), Джеймс (16 + 11 подборов + 12 передач)
«Детройт»: Т. Харрис (17), Маркус Моррис (13 + 7 подборов), И. Смит (12)
«Нью-Йорк» – «Индиана» – 87:81 (18:24, 24:28, 20:12, 25:17)
«Нью-Йорк»: Энтони (22 + 13 подборов), Роуз (16), В. Эрнангомес (13 + 16 подборов)
«Индиана»: Джордж (22 + 10 подборов), М. Тернер (17 + 12 подборов), Д. Тиг (9 + 8 подборов + 6 передач)
«Нью-Орлеан» – «Портленд» – 100:77 (23:16, 27:20, 27:18, 23:23)
«Нью-Орлеан»: Казинс (22 + 9 подборов), Э. Дэвис (15 + 15 подборов), Джордан Кроуфорд (13)
«Портленд»: Лиллард (29), Нэпьер (10), М. Леонард (9 + 7 подборов)
Источник — Sport.ua
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