Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Суперлига. БИПА уничтожила Волыньбаскет

Одесская команда на домашнем паркете разобралась с одним из аутсайдеров сезона

  • 15.03.2017 21:32
  • 119 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua
«БИПА» — «Волыньбаскет» 95:58 (29:16, 24:16, 22:13, 20:13) — полная статистика
 
«БИПА»: Артамонов (10), Слипенчук (7), Попов (5 + 5 передач), Волчанов (9), Челован (10 + 5 подборов) — старт; Розенцвит, Ягодин (10), Ткаченко (4), Антонец (10), Фандерберк (12 + 4 передачи), Кушниров (13 + 6 подборов), Жуковский (5). 
 
«Волыньбаскет»: Тимощук (5 + 4 передачи), Федчук (3), Полюляк (10 + 9 подборов), Глушко (6), Моторчук (7) — старт; Коцько (2), Шкондя (12), Дейна (8), Герасимчук (5). 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.