Суперлига. БИПА уничтожила Волыньбаскет

«БИПА» — «Волыньбаскет» 95:58 (29:16, 24:16, 22:13, 20:13) — полная статистика
«БИПА»: Артамонов (10), Слипенчук (7), Попов (5 + 5 передач), Волчанов (9), Челован (10 + 5 подборов) — старт; Розенцвит, Ягодин (10), Ткаченко (4), Антонец (10), Фандерберк (12 + 4 передачи), Кушниров (13 + 6 подборов), Жуковский (5).
«Волыньбаскет»: Тимощук (5 + 4 передачи), Федчук (3), Полюляк (10 + 9 подборов), Глушко (6), Моторчук (7) — старт; Коцько (2), Шкондя (12), Дейна (8), Герасимчук (5).
Источник — Sport.ua
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