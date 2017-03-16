НБА. 6 очков и 8 подборов Лэня не помогли Финиксу одолеть Сакраменто

«Финикс» – «Сакраменто» – 101:107 (29:22, 18:26, 28:26, 26:33)
«Финикс»: Т. Уоррен (24 + 9 подборов), Д. Букер (19), Крисс (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов)
«Сакраменто»: Лабиссьер (32 + 11 подборов), Коли-Стайн (14 + 11 подборов + 5 передач + 4 блок-шота), Аффлало (14)
Украинский центровой Алексей Лэнь вернулся в строй после травмы бедра и, выйдя в стартовом составе, за 17 минут набрал 6 очков (3/4 двухочковых), совершил 8 подборов (2 в нападении) и сделал 2 перехвата при 2 потерях и 4 фолах.
«Хьюстон» – «Лейкерс» – 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25)
«Хьюстон»: Л. Уильямс (30 + 7 передач), Ариза (20), Харден (18 + 12 подборов + 13 передач)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (32 + 8 подборов), Ингрэм (18 + 6 подборов), Кларксон (18)
«Бостон» – «Миннесота» – 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)
«Бостон»: А. Томас (27), Хорфорд (20 + 9 подборов + 8 передач), Брэдли (18)
«Миннесота»: Рубио (23 + 7 передач), Уиггинс (21), Мухаммад (21)
«Вашингтон» – «Даллас» – 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)
«Вашингтон»: Уолл (26 + 11 передач), Бил (24 + 5 передач), Боян Богданович (19)
«Даллас»: Х. Барнс (22 + 9 подборов), Новицки (20), Сет Карри (19)
«Детройт» – «Юта» – 83:97 (19:28, 16:26, 27:23, 21:20)
«Детройт»: И. Смит (16), Бэйнс (12 + 12 подборов), Т. Харрис (12)
«Юта»: Хэйуорд (25 + 9 подборов + 6 передач), Д. Хилл (17), Гобер (12 + 9 подборов + 5 передач + 4 блок-шота)
«Индиана» – «Шарлотт» – 98:77 (24:22, 18:20, 33:16, 23:19)
«Индиана»: Джордж (39 + 5 подборов), Эллис (16), Г. Робинсон (9 + 5 подборов)
«Шарлотт»: Камински (20), Белинелли (11), Кидд-Гилкрист (10)
«Клипперс» – «Милуоки» – 96:97 (20:28, 26:18, 23:21, 27:30)
«Клипперс»: Джордан (22 + 17 подборов), Гриффин (18 + 7 подборов), Редик (16)
«Милуоки»: Миддлтон (16 + 7 подборов), Я. Адетокунбо (16 + 5 подборов + 5 передач), Монро (12 + 6 подборов)
«Майами» – «Нью-Орлеан» – 120:112 (28:21, 26:31, 31:27, 35:33)
«Майами»: Г. Драгич (33 + 5 подборов), Уайтсайд (20 + 17 подборов), Эллингтон (19)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (27 + 8 подборов), Казинс (19 + 9 подборов), И. Мур (18)
«Сан-Антонио» – «Портленд» – 106:110 (29:28, 26:26, 25:28, 26:28)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (34 + 9 подборов + 6 передач), Олдридж (19 + 7 подборов), Миллс (13 + 6 передач)
«Портленд»: Лиллард (36), С. МакКоллум (26), Нуркич (16 + 9 подборов)
«Чикаго» – «Мемфис» – 91:98 (24:24, 26:30, 21:20, 20:24)
«Чикаго»: Рондо (17 + 6 подборов + 8 передач), Д. Батлер (14 + 7 подборов), Миротич (14 + 5 подборов)
«Мемфис»: Конли (27 + 9 подборов + 7 передач), М. Газоль (27 + 6 подборов + 7 передач), Т. Аллен (10 + 6 подборов)
Источник — basket-planet.com
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