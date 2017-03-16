Суперлига. Николаев и Мавпы определили победителя в последней четверти

«Черкасские Мавпы» — МБК «Николаев» 67:61 (13:15, 8:15, 24:15, 22:16)
«Мавпы»: Бояркин (0 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Кольченко (14 + 4 передачи), Кальниченко (11 + 7 подборов), Чумаков (9), Скапинцев (2) — старт; Дэвис (19 + 5 подборов + 4 потери), Ившин, Ткаченко (3), Мирошниченко (2), Тихонов (4), Кобец (3).
«Николаев»: Тонченко (22 + 4 потери), Иванов (10 + 6 перехватов), Мусиенко (2 + 6 подборов), Онуфриев (5 + 7 подборов + 5 передач), Чемякин (9 + 7 подборов) — старт; Галенко (9), Швец (4).
«Химик» — «Волыньбаскет» 81:70 (21:20, 21:16, 17:17, 22:17)
«Химик»: Смит (16 + 4 передачи), Беликов (2 + 3 перехвата), Конев (15 + 8 подборов + 6 передач), Антипов (2), Лав (14 + 7 подборов) — старт; Рябчук (9 + 5 подборов), Прокопенко (7), Петров (8 + 8 подборов), Павлов, Сидоров (8).
«Волыньбаскет»: Тимощук (8), Полюляк (18 + 5 подборов), Шкондя (1), Глушко (5), Моторчук (8) — старт; Коцько (8), Дейна (2 + 5 подборов), Герасимчук (5), Федчук (15).
Источник — Sport.ua
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