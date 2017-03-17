НБА. Голден Стэйт разбил Орландо, Клипперс уступили Денверу

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Хорватия огласила состав на матч с Украиной 15:17 — Ігор Ко Апічатка:немає кращого гравця Східної Європи - Даріо Сируна (Шахтар)Ганьба! 15:13 — Денис Слюсарчук По іменам досить сильний склад, хоча захист не виглядає дуже надійним, тому думаю шанси будуть...