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НБА. Голден Стэйт разбил Орландо, Клипперс уступили Денверу

Трипл-дабл Расселла Уэстбрука принес «Оклахоме» победу над «Торонто»

  • 17.03.2017 14:08
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okcthunder.com. Расселл Уэстбрук
© okcthunder.com. Расселл Уэстбрук

«Торонто» — «Оклахома-Сити» 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26)
«Торонто»: ДеРозан (22), Пауэлл (13), Джозеф (11 + 6 передач), Ибака (10), Райт (10).
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (24 + 10 подборов + 16 передач), Оладипо (23), Кантер (14 + 7 подборов), Роберсон (13), Гибсон (10), Адамс (10 + 5 подборов), Абринес (10).

«Кливленд» — «Юта» 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16)
«Кливленд»: Джеймс (33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Смит (12), Лав (10 + 9 подборов).
«Юта»: Гобер (20 + 19 подборов), Хэйворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Хилл (9).

«Атланта» — «Мемфис» 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)
«Атланта»: Хардуэй (18), Принс (16 + 4 блок-шота), Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов).
«Мемфис»: Конли (22 + 12 передач), Газоль (18 + 10 подборов + 10 передач), Грин (14 + 12 подборов), Аллен (10), Райт (10).

«Нью-Йорк» — «Бруклин» 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)
«Нью-Йорк»: О’Куинн (23 + 8 подборов), Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Холидэй (10).
«Бруклин»: Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (10).

«Денвер» — «Клипперс» 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34)
«Денвер»: Бартон (35), Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Фарид (12), Мюррэй (10), Пламли (10 + 10 подборов + 6 передач), Эрнангомес (9)
«Клипперс»: Редик (22), Пол (18 + 14 передач), Риверс (17), Басс (15).

«Голден Стэйт» — «Орландо» 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21)
«Голден Стэйт»: Томпсон (29), Карри (25 + 9 передач), Игудала (14), Кларк (12), Пачулия (10 + 10 подборов), Дрэй.Грин (9 + 11 подборов + 6 передач).
«Орландо»: Пэйтон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Дж.Грин (13), Фурнье (12), Вучевич (10 + 8 подборов).

Источник — Sport.ua

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