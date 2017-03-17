Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Суперлига. Запорожье и Днепр побеждают в родных стенах

Сыграны очередные матчи в баскетбольной Суперлиге Украины

  • 17.03.2017 22:40
  • 35 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua
«Днепр» – «Политехник» – 87:74 (13:15, 27:16, 27:27, 20:16)
 
«Днепр»: Мишула (17 + 5 передач + 2 блок-шота), Закурдаев (4 передачи), Глебов (8 + 4 перехвата), Тимофеенко (16 + 12 подборов + 4 передачи – 5 потерь), Загреба (14 + 16 подборов + 2 блок-шота) – старт; Шевченко (1), Ревзин (5), Месяц (5), Ткачук (2), Мироненко (3), Вильховецкий (5 + 3 перехвата), Шундель (11 + 3 перехвата)
«Политехник»: Сайниев (14 + 5 подборов + 4 передачи – 6 потерь), Козлов (18), Арабаджи (21 – 4 потери), Рочняк (2), Столикер (11 + 13 подборов + 3 блок-шота) – старт; Колотилов (4), С. Кузнецов (4), Чугунов, Павленко
 
«Запорожье» – «Кремень» – 113:88 (29:18, 29:22, 31:26, 24:22) 
 
«Запорожье»: Буренко (7 + 4 передачи + 3 перехвата), Рыбалко (9), Липовцев (19 + 6 подборов + 5 передач), Мальчевский (15 + 8 подборов), Носков (14) – старт; Теряник (11 + 5 передач), Буц (11), Овдеенко (17 + 5 подборов + 5 передач), Лукьянов (10)
«Кремень»: Кожемякин (12 + 4 передачи – 5 потерь), Кадыгроб (14 + 5 подборов), Луговцов (11 + 5 подборов), Байда (15 – 4 потери), Ясиненко (19 + 5 подборов) – старт; Шаповал, Нещерет (8), Чигринов (9 + 5 передач)
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.