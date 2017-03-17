Суперлига. Запорожье и Днепр побеждают в родных стенах

«Днепр» – «Политехник» – 87:74 (13:15, 27:16, 27:27, 20:16)
«Днепр»: Мишула (17 + 5 передач + 2 блок-шота), Закурдаев (4 передачи), Глебов (8 + 4 перехвата), Тимофеенко (16 + 12 подборов + 4 передачи – 5 потерь), Загреба (14 + 16 подборов + 2 блок-шота) – старт; Шевченко (1), Ревзин (5), Месяц (5), Ткачук (2), Мироненко (3), Вильховецкий (5 + 3 перехвата), Шундель (11 + 3 перехвата)
«Политехник»: Сайниев (14 + 5 подборов + 4 передачи – 6 потерь), Козлов (18), Арабаджи (21 – 4 потери), Рочняк (2), Столикер (11 + 13 подборов + 3 блок-шота) – старт; Колотилов (4), С. Кузнецов (4), Чугунов, Павленко
«Запорожье» – «Кремень» – 113:88 (29:18, 29:22, 31:26, 24:22)
«Запорожье»: Буренко (7 + 4 передачи + 3 перехвата), Рыбалко (9), Липовцев (19 + 6 подборов + 5 передач), Мальчевский (15 + 8 подборов), Носков (14) – старт; Теряник (11 + 5 передач), Буц (11), Овдеенко (17 + 5 подборов + 5 передач), Лукьянов (10)
«Кремень»: Кожемякин (12 + 4 передачи – 5 потерь), Кадыгроб (14 + 5 подборов), Луговцов (11 + 5 подборов), Байда (15 – 4 потери), Ясиненко (19 + 5 подборов) – старт; Шаповал, Нещерет (8), Чигринов (9 + 5 передач)
Источник — Sport.ua
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