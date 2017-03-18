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НБА. Финикс уступил Орландо, Лэнь набрал 9 очков

41 очко Хардена не спасло «Хьюстон» от поражения «Нью-Орлеану»

  • 18.03.2017 09:12
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rockets.com. Джеймс Харден
© rockets.com. Джеймс Харден

«Финикс» – «Орландо» – 103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25)
«Финикс»: Т. Уоррен (26 + 5 подборов), Юлис (19 + 8 передач), Крисс (13 + 8 подборов)
«Орландо»: Фурнье (25), Вучевич (18 + 17 подборов), А. Гордон (17 + 4 блок-шота)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 28 минут набрал 9 очков (3/12 двухочковых, 3/4 штрафных), совершил 10 подборов (4 в нападении), отдал 2 передачи, сделал 3 перехвата и поставил 2 блок-шота при 2 потерях и 3 фолах.

«Бруклин» – «Бостон» – 95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27)
«Бруклин»: Б. Лопес (23 + 5 подборов), Фой (14), Николсон (11)
«Бостон»: Краудер (24 + 12 подборов), Брэдли (16 + 5 подборов), Хорфорд (14 + 8 подборов + 4 блок-шота)

«Вашингтон» – «Чикаго» – 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35)
«Вашингтон»: Бил (24), Джейсон Смит (17 + 7 подборов), Маинми (16)
«Чикаго»: Д. Батлер (28 + 5 подборов + 5 передач), Р. Лопес (25 + 12 подборов), Миротич (15 + 7 подборов)

«Детройт» – «Торонто» – 75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27)
«Детройт»: Джексон (20 + 6 передач), Т. Харрис (14 + 7 подборов), Лойер (12 + 5 подборов)
«Торонто»: Ибака (17 + 9 подборов), ДеРозан (14 + 8 подборов + 6 передач). Дем. Кэрролл (12)

«Майами» – «Миннесота» – 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24)
«Майами»: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Т. Джонсон (23), Г. Драгич (19 + 5 подборов + 10 передач)
«Миннесота»: Таунс (31 + 11 подборов), Уиггинс (26), Рубио (20 + 6 передач)

«Нью-Орлеан» – «Хьюстон» – 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31)
«Нью-Орлеан»: С. Хилл (30 + 6 подборов + 7 передач), Э. Дэвис (24 + 15 подборов), Дрю Холидэй (19 + 6 передач)
«Хьюстон»: Харден (41 + 14 подборов + 11 передач), Л. Уильямс (14), Хэррелл (13 + 6 подборов)

«Филадельфия» – «Даллас» – 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18)
«Филадельфия»: Джастин Андерсон (19 + 8 подборов), Ковингтон (18 + 9 подборов), Р. Холмс (17 + 7 подборов)
«Даллас»: Д. Пауэлл (14), Бареа (11), Новицки (10)

«Лейкерс» – «Милуоки» – 103:107 (24:31, 22:30, 31:23, 26:23)
«Лейкерс»: Кларксон (21 + 5 подборов), Зубац (18 + 8 подборов), Н. Янг (16)
«Милуоки»: Миддлтон (30), Я. Адетокунбо (26 + 8 подборов + 5 передач), Монро (12 + 6 подборов)

Источник — Sport.ua

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