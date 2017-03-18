НБА. Финикс уступил Орландо, Лэнь набрал 9 очков

сумно, про те це сьогодніші реалії. якщо поставить Коно в основу,то це ГАРАНТОВАНА поразка, бо у ...

так лучше быть в одной форме,как Гондурас,чем играть ,как гондурас,что делает твоя сборная "...

Денег не хватило

Збірна Джома, а не України!Нагадую, що саме форму Джоми має аж збірна Гондурасу.Шева знайшов свій...

З лівим захисником теж... По факту на цю позицію є тільки Матвієнко, але стрьомновато ставити ...

с нападающими проблема

Шевченко может и сам не знать, кто определяет состав. Ему просто позвонили с неизвестного номера ...