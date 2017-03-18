Свінгмен французького «Монако» Сергій Гладир посiв перше місце у традиційному хіт-параді, який було складено за підсумками лютого.

Вирішальні дальні влучання українського баскетболіста у фінальній грі Кубка Лідерів проти АСВЕЛа очолили топ-10 кращих моментів минулого місяця.