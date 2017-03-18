Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Трехочковые Гладыря возглавили топ-10 моментов чемпионата Франции

Украинский баскетболист принес «Монако» победу в Кубке Франции

  • 18.03.2017 12:41
  • 277 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua. Сергей Гладырь
© fbu.ua. Сергей Гладырь

Свінгмен французького «Монако» Сергій Гладир посiв перше місце у традиційному хіт-параді, який було складено за підсумками лютого.

Вирішальні дальні влучання українського баскетболіста у фінальній грі Кубка Лідерів проти АСВЕЛа очолили топ-10 кращих моментів минулого місяця.

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.