Свінгмен французького «Монако» Сергій Гладир посiв перше місце у традиційному хіт-параді, який було складено за підсумками лютого.
Вирішальні дальні влучання українського баскетболіста у фінальній грі Кубка Лідерів проти АСВЕЛа очолили топ-10 кращих моментів минулого місяця.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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