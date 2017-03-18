Суперлига. Будивельник результативно обыграл Николаев

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Шевченко назвал окончательный состав на матч с Хорватией 20:53 — Денис Соколовский Надіюсь Матвієнко буде в основі. І не треба ставити ніяких Бутиків і Федецьких на ЛЗ. Тільки гірш...