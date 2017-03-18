Суперлига. Будивельник результативно обыграл Николаев

«Будивельник» - МБК «Николаев» 118:80 (39:20, 18:22, 34:20, 27:18)
«Будивельник»: Филдз (21 + 6 подборов + 10 передач), Дугат (21 + 6 подборов + 5 передач), Крутоус (5 + 4 передачи), Винтоняк (10), Завадский (18) - старт; Анисимов (13 + 6 подборов), Отверченко (9 + 5 передач), Дроздов (8), Луценко (6), Приймак (4), Зотов (3), Горбенко.
МБК «Николаев»: Тонченко (7 + 7 передач), Мусиенко (5), Лебединцев (8 + 5 передач + 4 потери), Швец (21 + 12 подборов + 4 перехвата), Чемякин (19 + 5 подборов) - старт; Галенко (11), Бобров (5), Онуфриев (4), Иванов.
Источник — Sport.ua
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