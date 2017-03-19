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НБА. Крупные победы Голден Стэйт и Клипперс

В НБА состоялся ряд матчей регулярного турнира

  • 19.03.2017 10:29
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НБА. Крупные победы Голден Стэйт и Клипперс

Оклахома-Сити – Сакраменто 110:94 (29:19, 34:22, 22:24, 25:29)
ОС: Уэстбрук (28 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Адамс (16 + 13 подборов), Оладипо (9), Роберсон (8), Гибсон (4) – старт; Макдермотт (21), Кантер (14), Сабонис (6), Кристон (2), Абринес (2), Грант (0).
С: Хилд (11), Коллисон (10), Куфос (9), Темпл (7), Коули-Стайн (4) – старт; Папаяннис (14 + 11 подборов), Лабиссьер (13), Толливер (10), Гэллоуэй (8), Лоусон (8 + 6 передач).

Атланта – Портленд 97:113 (18:40, 28:23, 27:22, 24:28)
А: Ильясова (23), Ховард (14 + 10 подборов + 5 перехватов), Бэйзмор (12), Шредер (8 + 7 передач), Сефолоша (0) – старт; Хардуэй (22), Дилэйни (8), Принс (8), Мускала (2), Кальдерон (0), Келли (0).
П: Лиллард (27), Макколлум (22), Харклесс (12), Нуркич (12 + 9 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Вонле (10 + 11 подборов + 5 потерь) – старт; Крэбб (16), Амину (8 + 7 подборов), Тернер (2 + 8 подборов), Лэйман (2), Ленард (2), Напьер (0), Коннотон (0).

Шарлотт – Вашингтон 98:93 (19:20, 20:20, 25:21, 34:32)
Ш: Зеллер (19), Уокер (16 + 6 передач), Марв. Уильямс (16 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (8 + 4 блок-шота), Батюм (8 + 10 подборов) – старт; Камински (14), Белинелли (11), Лэмб (4), Уэбер (2).
В: Уолл (19 + 8 передач), Бил (18), Портер (16), Смит (8), Гортат (6 + 16 подборов) – старт; Богданович (12), Маинми (7 + 7 подборов), Убре (5), Дженнингс (2), Саторански (0).

Клипперс – Кливленд 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)
К: Гриффин (23 + 8 подборов), Редик (16), Джордан (13 + 17 подборов), Пол (5 + 7 передач), Мба а Муте (2) – старт; Кроуфорд (13), Риверс (11), Пирс (7), Басс (7), Спейтс (7 + 8 подборов), Фелтон (4), Джонсон (0).
К: Уильямс (11 + 5 потерь), Томпсон (11), Джей Ар Смит (10), Шамперт (10), Фрай (10) – старт; Джефферсон (12), Фелдер (10), Лиггинс (2), Уильямс (2), Джонс (0).

Чикаго – Юта 95:86 (16:23, 24:21, 21:20, 34:22)
Ч: Батлер (23 + 7 передач), Лопес (14), Рондо (5), Миротич (5), Ципзер (4) – старт; Портис (22), Валентайн (11 + 12 подборов), Картер-Уильямс (9), Фелисио (2), Ловернь (0).
Ю: Джордж Хилл (18 + 7 подборов), Хэйворд (14), Гобер (13 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Инглс (10), Джонсон (8) – старт; Беркс (10), Экзам (7), Диао (4), Уити (2).

Мемфис – Сан-Антонио 104:96 (29:18, 15:25, 31:30, 29:23)
М: Конли (19 + 7 подборов + 6 передач), Марк Газоль (16 + 7 передач), Грин (13), Картер (10), Аллен (8 + 7 подборов) – старт; Рэндолф (18 + 7 подборов), Дэниелс (11), Харрисон (5), Селден (2), Эннис (2), Дэвис (0), Райт (0).
СА: Леонард (22 + 7 подборов), Олдридж (21 + 9 подборов), Паркер (4), Грин (4), Дедмон (2) – старт; Симмонс (14), Пау Газоль (8 + 9 подборов), Миллс (6), Джинобили (5), Форбс (3), Бертанс (3), Андерсон (2), Ли (2).

Денвер – Хьюстон 105:109 (26:26, 30:25, 18:29, 31:29)
Д: Харрис (17), Йокич (16), Нельсон (15 + 7 подборов + 11 передач), Эрнангомес (15), Пламли (9 + 9 подборов) – старт; Мюррэй (12), Фарид (11 + 8 подборов), Бартон (10).
Х: Харден (40 + 10 подборов + 10 передач + 8 потерь), Капела (16 + 8 подборов), Андерсон (10), Беверли (3), Ариза (2 + 9 подборов) – старт; Нене (14 + 7 подборов), Уильямс (12), Гордон (10), Деккер (2).

Голден Стэйт – Милуоки 117:92 (27:29, 36:15, 31:26, 23:22)
ГС: Карри (28), Томпсон (21), Грин (8 + 8 подборов + 10 передач), Пачулия (8), Маккоу (5) – старт; Игудала (15), Кларк (9), МакГи (8), Барнс (7 + 9 подборов), Уэст (4), Ливингстон (2), МакАду (2).
М: Брогдон (18), Снелл (12), Миддлтон (11), Адетокумбо (9), Макер (9) – старт; Монро (12 + 7 подборов), Телетович (10), Вон (6), Деллаведова (5), Терри (0), Хенсон (0), Хоуз (0).

Источник — Sport.ua

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