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Суперлига. Запорожье громит Политехник, Днепр - Кремень

Регулярный чемпионат баскетбольной Суперлиги подходит к концу

  • 19.03.2017 15:50
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БК «Запорожье-ZOG» — «Политехник» 109:65 (32:14, 22:12, 27:27, 28:12)
 
«Запорожье-ZOG»: Буренко (10 + 6 передач), Рыбалко (7 + 7 подборов + 4 передачи), Носков (19 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Липовцев (13), Мальчевский (16 + 5 подборов) — старт; Теряник (7), Буц (10 + 7 подборов + 3 перехвата), Овдеенко (14), Лукьянов (13 + 3 перехвата), Вит.Быков. 
«Политехник»: Сайниев, Арабаджи (6), Козлов (10), Рочняк (17 + 5 потерь), Столикер (13) — старт; Колотилов (4 + 6 подборов), Кузнецов (8), Чугунов (1), Павленко (6), Савченко, Быканов.
 
«Днепр» — «Кремень» 108:58 (26:15, 27:13, 31:18, 24:12)
 
«Днепр»: Мишула (2 + 6 передач), Закурдаев (8), Глебов, Тимофеенко (18 + 9 подборов), Загреба (16) — старт; Шевченко (10), Ревзин (11 + 5 подборов), Месяц (12), Ткачук (2), Мироненко (11 + 10 подборов + 4 передачи), Вильховецкий (9), Шундель (9). 
«Кремень»: Кожемякин (10), Кадыгроб (8 + 5 потерь), Луговцов (14), Байда (6 + 7 передач), Ясиненко (3) — старт; Скрипец, Шаповал (0 + 5 подборов), Нещерет (2), Чигринов (15 + 6 потерь).

Источник — Sport.ua

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