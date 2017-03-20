НБА. Финикс уступил Детройту, Лэнь набрал 11 очков и сделал 7 подборов

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Хорватия - УКРАИНА 14:22 — roman.vkaz можете заминусовать но я выскажу свое мнение.С нашим уровнем жизни и футбола в стране, нам нечего...

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я играю как Индзаги» 13:59 — vandinhooo Чуеш братан! Я кажу тоби за Дернамо а не за сборную!!!! так что завали!!! Умник

Роман Гонсалес сенсационно проиграл Висаксилу Вангеку 13:57 — morgot29 Этот боксер чемпион мира в 4 весах и его вчера нагло ограбили, он проиграл максимум 4 раунда.Вот...