НБА. Финикс уступил Детройту, Лэнь набрал 11 очков и сделал 7 подборов

«Детройт» – «Финикс» – 112:95 (24:23, 23:26, 30:26, 35:20)
«Детройт»: Колдуэлл-Поуп (23 + 8 передач), Драммонд (18 + 18 подборов), Маркус Моррис (16 + 5 подборов)
«Финикс»: Юлис (17 + 11 передач), Крисс (16 + 7 подборов), Т. Уоррен (15 + 6 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 21 минуту набрал 11 очков (4/9 двухочковых, 1/ 2 трехочковых, 0/4 штрафных), совершил 7 подборов (4 в нападении) и отдал 1 передачу при 1 потере и 5 фолах.
«Лейкерс» – «Кливленд» – 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43)
«Лейкерс»: Расселл (40 + 6 передач), Кларксон (19 + 6 передач), Ингрэм (18 + 6 подборов)
«Кливленд»: Ирвинг (46), Джеймс (34 + 6 подборов + 7 передач), Лав (21 + 15 подборов)
«Майами» – «Портленд» – 104:115 (29:28, 22:24, 28:33, 25:30)
«Майами»: Джеймс Джонсон (24 + 7 подборов + 5 передач), Уайтсайд (17 + 10 подборов), Г. Драгич (17)
«Портленд»: Лиллард (49 + 5 передач), Нуркич (21 + 12 подборов), С. МакКоллум (18 + 5 подборов + 5 передач)
«Нью-Орлеан» – «Миннесота» – 123:109 (28:34, 20:20, 40:30, 35:25)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (28 + 12 подборов), Джордан Кроуфорд (22), Дрю Холидэй (21 + 7 передач)
«Миннесота»: Таунс (33 + 6 подборов), Уиггинс (25), Мухаммад (20 + 6 подборов)
«Сан-Антонио» – «Сакраменто» – 118:102 (21:27, 37:22, 41:25, 19:28)
«Сан-Антонио»: П. Газоль (22 + 9 подборов), Олдридж (18 + 8 подборов), Т. Паркер (16 + 7 передач)
«Сакраменто»: Хилд (18 + 5 подборов + 5 передач), Коли-Стайн (18 + 5 передач), Темпл (15)
«Торонто» – «Индиана» – 116:91 (32:24, 30:21, 29:28, 25:18)
«Торонто»: ДеРозан (22), Ибака (16 + 5 подборов), Пелтль (12 + 7 подборов)
«Индиана»: Джордж (18), Д. Тиг (16 + 7 передач), Т. Янг (16)
Источник — Sport.ua
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