НБА. Голден Стэйт обыграл Оклахому

«Бостон» – «Вашингтон» – 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)
«Бостон»: А. Томас (25), Брэдли (20 + 9 подборов), Хорфорд (16 + 9 подборов + 5 передач)
«Вашингтон»: Бил (19), Уолл (16 + 8 передач), Боян Богданович (14 + 6 подборов)
«Индиана» – «Юта» – 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30)
«Индиана»: Д. Тиг (21 + 5 подборов + 5 передач), Джордж (19 + 8 подборов + 5 передач), М. Тернер (16 + 6 подборов)
«Юта»: Хэйуорд (38), Гобер (16 + 14 подборов + 8 блок-шотов), Д. Хилл (16 + 6 подборов + 6 передач)
«Оклахома-Сити» – «Голден Стэйт» – 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)
«Оклахома-Сити»: Оладипо (17 + 6 подборов + 5 передач), Уэстбрук (15 + 8 подборов + 7 передач), Кантер (15 + 10 подборов)
«Голден Стэйт»: К. Томпсон (34 + 6 подборов), Стивен Карри (23 + 6 передач), Дж. МакГи (10 + 5 подборов)
«Орландо» – «Филадельфия» – 112:109 ОТ (25:26, 16:30, 33:27, 24:15, 14:11)
«Орландо»: Вучевич (26 + 13 подборов), Фурнье (19), А. Гордон (17)
«Филадельфия»: Р. Холмс (24 + 14 подборов), Ковингтон (24 + 13 подборов), Стаускас (20 + 5 подборов)
«Хьюстон» – «Денвер» – 125:124 (35:28, 27:37, 32:32, 31:27)
«Хьюстон»: Харден (39 + 7 подборов + 11 передач), Э. Гордон (18), Беверли (14 + 6 подборов)
«Денвер»: Г. Харрис (28), Бартон (24 + 7 подборов + 8 передач), Йокич (22 + 13 подборов + 8 передач)
«Шарлотт» – «Атланта» – 105:90 (19:19, 32:23, 32:26, 22:22)
«Шарлотт»: Батюм (16 + 6 передач), Уокер (16), Камински (14 + 5 передач)
«Атланта»: Шредер (20 + 6 передач), Ховард (13 + 10 подборов), Ильясова (13 + 6 подборов)
«Клипперс» – «Нью-Йорк» – 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)
«Клипперс»: Гриффин (30 + 6 передач), О. Риверс (17), Джордан (14 + 10 подборов)
«Нью-Йорк»: Порзингис (18 + 11 подборов), Роуз (18 + 5 передач), Энтони (16)
Источник — Sport.ua
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