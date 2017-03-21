Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Голден Стэйт обыграл Оклахому

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата

  • 21.03.2017 09:33
  • 112 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nba.com
© nba.com

«Бостон» – «Вашингтон» – 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)
«Бостон»: А. Томас (25), Брэдли (20 + 9 подборов), Хорфорд (16 + 9 подборов + 5 передач)
«Вашингтон»: Бил (19), Уолл (16 + 8 передач), Боян Богданович (14 + 6 подборов)

«Индиана» – «Юта» – 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30)
«Индиана»: Д. Тиг (21 + 5 подборов + 5 передач), Джордж (19 + 8 подборов + 5 передач), М. Тернер (16 + 6 подборов)
«Юта»: Хэйуорд (38), Гобер (16 + 14 подборов + 8 блок-шотов), Д. Хилл (16 + 6 подборов + 6 передач)

«Оклахома-Сити» – «Голден Стэйт» – 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)
«Оклахома-Сити»: Оладипо (17 + 6 подборов + 5 передач), Уэстбрук (15 + 8 подборов + 7 передач), Кантер (15 + 10 подборов)
«Голден Стэйт»: К. Томпсон (34  + 6 подборов), Стивен Карри (23 + 6 передач), Дж. МакГи (10 + 5 подборов)

«Орландо» – «Филадельфия» – 112:109 ОТ (25:26, 16:30, 33:27, 24:15, 14:11)
«Орландо»: Вучевич (26 + 13 подборов), Фурнье (19), А. Гордон (17)
«Филадельфия»: Р. Холмс (24 + 14 подборов), Ковингтон (24 + 13 подборов), Стаускас (20 + 5 подборов)

«Хьюстон» – «Денвер» – 125:124 (35:28, 27:37, 32:32, 31:27)
«Хьюстон»: Харден (39 + 7 подборов + 11 передач), Э. Гордон (18), Беверли (14 + 6 подборов)
«Денвер»: Г. Харрис (28), Бартон (24 + 7 подборов + 8 передач), Йокич (22 + 13 подборов + 8 передач)

«Шарлотт» – «Атланта» – 105:90 (19:19, 32:23, 32:26, 22:22)
«Шарлотт»: Батюм (16 + 6 передач), Уокер (16), Камински (14 + 5 передач)
«Атланта»: Шредер (20 + 6 передач), Ховард (13 + 10 подборов), Ильясова (13 + 6 подборов)

«Клипперс» – «Нью-Йорк» – 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)
«Клипперс»: Гриффин (30 + 6 передач), О. Риверс (17), Джордан (14 + 10 подборов)
«Нью-Йорк»: Порзингис (18 + 11 подборов), Роуз (18 + 5 передач), Энтони (16)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.