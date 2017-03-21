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Шоу-матч «Два капитана». Видеообзор

Баскетбольный праздник прошел в Южном

  • 21.03.2017 15:38
  • 76 просмотров
  • 0 комментария
Метки
БК Химик
© БК Химик

Игровые эпизоды и конкурсы, эмоции участников и болельщиков на шоу-матче «Два капитана», прошедшем в Южном 17 марта, отображены в материале, который мы предлагаем вашему вниманию. Вспомним еще раз веселые моменты этого баскетбольного праздника!

Видеообзор шоу-матча и лучшие моменты

Интервью с участниками, которые делятся своими впечатлениями

Источник — БК Химик

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