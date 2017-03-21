Игровые эпизоды и конкурсы, эмоции участников и болельщиков на шоу-матче «Два капитана», прошедшем в Южном 17 марта, отображены в материале, который мы предлагаем вашему вниманию. Вспомним еще раз веселые моменты этого баскетбольного праздника!
Видеообзор шоу-матча и лучшие моменты
Интервью с участниками, которые делятся своими впечатлениями
Источник — БК Химик
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