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НБА. 12 очков Лэня не помогли Финиксу обыграть Майами

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 22.03.2017 08:47
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nba.com
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«Майами» – «Финикс» – 112:97 (23:26, 36:20, 25:17, 28:34)
«Майами»: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Т. Джонсон (17 + 6 подборов + 5 перехватов), Г. Драгич (16)
«Финикс»: Крисс (24 + 7 подборов), Барбоса (13), Лэнь (12 + 11 подборов + 4 блок-шота)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 36 минут набрал 12 очков (5/11 двухочковых, 0/2 трехочковых, 2/2 штрафных), совершил 11 подборов (3 в нападении) и поставил 4 блок-шота при 3 потерях и 3 фолах.

«Бруклин» – «Детройт» – 98:96 (22:31, 28:13, 24:21, 24:31)
«Бруклин»: Б. Лопес (29 + 7 подборов), ЛеВерт (15), МакДэниелс (11)
«Детройт»: Т. Харрис (24 + 5 подборов), Колдуэлл-Поуп (19), И. Смит (16 + 7 подборов)

«Даллас» – «Голден Стэйт» – 87:112 (30:28, 20:34, 21:29, 16:21)
«Даллас»: Новицки (16 + 9 подборов), Ноэль (14 + 7 подборов), Феррелл (12)
«Голден Стэйт»: К. Томпсон (23), И. Кларк (18), Стивен Карри (17 + 5 подборов + 9 передач)

«Миннесота» – «Сан-Антонио» – 93:100 (23:25, 28:17, 16:31, 26:27)
«Миннесота»: Таунс (25 + 14 подборов), Уиггинс (22), Мухаммад (18)
«Сан-Антонио»: Олдридж (26 + 5 подборов), К. Леонард (22), П. Газоль (11 + 6 подборов)

«Нью-Орлеан» – «Мемфис» – 95:82 (21:23, 13:18, 32:13, 29:28)
«Нью-Орлеан»: Казинс (41 + 17 подборов), Э. Дэвис (19 + 13 подборов), Дрю Холидэй (11 + 6 передач)
«Мемфис»: Конли (16 + 6 подборов), ДжаМайкл Грин (12), Дэниелс (12)

«Портленд» – «Милуоки» – 90:93 (21:18, 14:30, 28:19, 27:26)
«Портленд»: Лиллард (31 + 5 подборов + 7 передач), С. МакКоллум (21), Нуркич (11 + 14 подборов)
«Милуоки»: Миддлтон (26), Я. Адетокунбо (22 + 8 подборов), Монро (9 + 9 подборов)

«Торонто» – «Чикаго»  – 122:120 ОТ (27:31, 27:28, 25:35, 34:19, 9:7)
«Торонто»: ДеРозан (42 + 7 подборов + 8 передач), К. Джозеф (19), Ибака (16 + 6 подборов)
«Чикаго»: Д. Батлер (37 + 10 подборов + 6 передач), Рондо (24 + 5 подборов + 8 передач), Ципсер (12 + 5 подборов)

«Лейкерс» – «Клипперс» – 109:133 (24:33, 16:37, 34:38, 35:25)
«Лейкерс»: Ингрэм (21 + 5 подборов), Дж. Рэндл (19 + 7 подборов), Расселл (18 + 5 передач)
«Клипперс»: К. Пол (27 + 8 подборов), Редик (24), О. Риверс (18)

Источник — basket-planet.com

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