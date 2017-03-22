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НБА. Ибака и Лопес подрались во время матча и были удалены с площадки

Баскетболисты попытались обменяться сильными ударами, но не попали

  • 22.03.2017 10:52
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nba.com
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Мощный форвард «Торонто» Серж Ибака и центровой «Чикаго» Робин Лопес были удалены с площадки за драку, возникшую в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА между их командами. Инцидент спровоцировал толчок Ибаки локтем в спину Лопесу после борьбы за подбор. В ответ центровой грубо выбил мяч из рук форварда.

После этого, несмотря на вмешательство других игроков и судей, соперники попытались обменяться сильными ударами руками, но Лопес вообще не попал в цель, а Ибака лишь слегка задел голову оппонента.

Источник — Планета Баскетбол

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