Статистика та факти. Прев'ю до 1/4 фіналу плей-оф Суперліги

БУДІВЕЛЬНИК (1) - КРЕМІНЬ (8)
Перший матч - 27 березня (Київ, Мередіан)
Другий матч - 28 березня (Київ, Мередіан)
Третій матч - 31 березня (Київ, Мередіан) - за потреби
Сезонна серія - 3:0 на користь Будівельника:
Кремінь - Будівельник 68:88
Будівельник - Кремінь 90:78
Кремінь - Будівельник 67:94
В середньому за матч регулярного чемпіонату
Будівельник: 81,8 очка (55,6% - двоочкові, 37,8% - триочковi), 38,8 підбирання, 20,5 передачі
Кремінь: 69,5 очка (48% - двоочкові, 27,5% - триочкові), 33,9 підбирання, 13,7 передачі
Лідери Будівельника:
Генрі Дугат - 14,4 + 4,5 передачі + 3,7 підбирання
В середньому проти Кременя - 12,3 + 3,8 підбирання + 2,3 передачі
Ді Джей Стефенс - 12,9 + 6,7 підбирання
В середньому проти Кременя - 11 + 5 підбирань + 3 передачі
Михайло Анісімов - 12,0 + 5,6 підбирання
В середньому проти Кременя - 14,8 + 4,8 підбирання + 3,2 передачі
Лідери Кременя:
Аміль Хамзаєв - 10,3 + 3,5 підбирання
В середньому проти Будівельника - 6,4 + 1,8 підбирання
Богдан Байда - 8,5 + 2,8 підбирання + 2,3 передачі
В середньому проти Будівельника - 2,9 очка
Ярослав Скрипець - 7,7 + 4,9 підбирання
В середньому порти Будівельника - 9,4 + 6,1 підбирання + 2,8 передачі
ХІМІК (2) - МИКОЛАЇВ (7)
Перший матч - 24 березня (Южне, СК Олімп)
Другий матч - 26 березня (Миколаїв, ПС Надежда)
Третій матч - 28 березня (Южне, СК Олімп) - за потреби
Сезонна серія - 3:0 на користь Хіміка:
Хімік - Миколаїв 84:69
Миколаїв - Хімік 68:74
Хімік - Миколаїв 101:59
В середньому за матч регулярного чемпіонату
Хімік: 82,2 очка (50,5% - двоочкові, 35,7% - триочкові), 34,4 підбирання, 17,7 передачі
Миколаїв: 74,6 очка (47,6% - двоочкові, 31,2% - триочкові), 39,0 підбирання, 15,9 передачі
Лідери Хіміка:
Джеймс Сміт - 18 + 4,8 передачі
В середньому проти Миколаєва - 14,2 + 2,4 підбирання + 2,6 передачі
Вячеслав Петров - 11,6 + 7,9 підбирання
В середньому проти Миколаєва - 9,5 + 5,5 підбирання + 1,3 передачі
Володимир Конєв - 9,5 + 4,8 підбирання
В середньому проти Миколаєва - 8,4 + 4,4 підбирання
Лідери Миколаєва:
Артем Чемякін - 14,7 + 5,6 підбирання
В середньому проти Хіміка - 5,3 + 3,1 підбириння
Олексій Онуфрієв - 12,9 + 4,3 підбирання
В середньому проти Хіміка - 9 + 4,7 підбирання
Владислав Тонченко - 9,3 + 5,5 передачі
В середньому проти Хіміка - 4,7 + 2,6 передачі
ДНІПРО (3) - ЗАПОРІЖЖЯ-ZOG (6)
Перший матч - 26 березня (Дніпро, СК Шинник)
Другий матч - 29 березня (Запоріжжя, ЗАБ)
Третій матч - 1 квітня (Дніпро, СК Шинник) - за потреби
Сезонна серія - 3:0 на користь Дніпра:
Дніпро - Запоріжжя-ZOG 81:61
Запоріжжя-ZOG - Дніпро 79:89
Дніпро - Запоріжжя-ZOG 84:77
В середньому за матч регулярного чемпіонату:
Дніпро: 79,2 очка (52,7% - двоочкові, 31,5% - триочкові), 41,3 підбирання, 21,2 передачі
Запоріжжя-ZOG: 80 очок (49,5% - двоочкові, 36,3% - триочкові), 36,1 підбирання, 20,3 передачі
Лідери Дніпра:
Станислав Тимофеєнко - 15,7 + 8,5 підбирання
В середньому проти Запоріжжя-ZOG - 13,3 + 8 підбирань + 4 передачі
Олександр Мішула - 11 + 4,9 передачі
В середньому проти Запоріжжя-ZOG - 15 + 4,7 передачі
Павло Ревзін - 11,5 + 4 підбирання
В середньому проти Запоріжжя-ZOG - 17,7 + 4,3 підбирання
Лідери Запоріжжя-ZOG:
Павло Буренко - 13,4 + 5,2 передачі + 4,1 підбирання
В середньому проти Дніпра - 6,5 + 2,8 підбирання + 2,5 передачі
Віталій Мальчевський - 15,2 + 4,5 підбирання
В середньому проти Дніпра - 5,4 + 2,4 підбирання
Станіслав Овдєєнко - 11,3 + 3,6 підбирання + 2,6 передачі
В середньому проти Дніпра - 5,6 + 2,3 підбирання
ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (4) - БІПА (5)
Перший матч - 24 березня (Черкаси, ПС Будівельник)
Другий матч - 28 березня (Одеса, СК Одеса)
Третій матч - 31 березня (Черкаси, ПС Будівельник) - за потреби
Сезонна серія - 2:1 на користь БІПи:
Черкаські Мавпи - БІПА 78:81
БІПА - Черкаські Мавпи 83:58
Черкаські Мавпи - БІПА 90:83
В середньому за матч регулярного чемпіонату:
Черкаські Мавпи: 76,4 очка (52% - двоочкові, 30,9% - триочкові), 38,7 підбирання, 19,6 передачі
БІПА: 75,7 очка (50,5% - двоочкові, 30,4% - триочкові), 37,4 підбирання, 19,4 передачі
Лідери Черкаських Мавп:
Олександр Кольченко - 14 + 3,9 передачі + 1,6 перехоплення
В середньому проти БІПи - 7,5 + 2,5 передачі + 2 підбирання
Андрій Кальніченко - 12,5 + 4 підбирання
В середньому проти БІПи - 7,7 + 3 підбирання
Стейсі Девіс - 12,3 очка + 6,1 підбирання
В середньому проти БІПи - 15,7 + 6,7 підбирання
Лідери БІПи:
Кеннет Фандербурк - 16,2 + 4,6 підбирання + 3,5 передачі
В середньому проти Мавп - 17,3 + 5,7 підбирання + 3,3 передачі
Клим Артамонов - 14,1 + 6,4 передачі + 3,6 підбирання
В середньому проти Мавп - 11,4 + 6,2 передачі
Анатолій Челован - 10,1 + 6,1 підбирання
В середньому проти Мавп - 6,6 + 6,5 підбирання
Источник — Федерация баскетбола Украины
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