Статистика та факти. Прев'ю до 1/4 фіналу плей-оф Суперліги

Vadim-vvn, 22.03.2017 16:09 Если у вас ребятки слово СРАЧ пишется с мягким знаком, то....--------...

Леон повненький ідіотик.Йому задають найперше питання про Шахтар, а він ні слова про них не відп...

думаете Суркисы не вкурсе ? все они вкурсе.этому подтверждение рузультаты Динамо, в команде все н...

Олег Чернега, 22.03.2017 15:59 -2Карпаты уже 2 года не играют на Украине.------------------------...

Чому ти вирішив що до мене можна писати собачою? Чому якесь усруського чепушило рахує чужі паспо...

Насмішив. Ці істоти горло перегризуть щоб ,,поЦтОкать и поКаКать,, ще й називатимуть себе ,,щири...